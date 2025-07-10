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品牌創新整合！東管處促立觀光圈發展平台　甄選提案最高補助50萬

▲東區觀光圈共識大合照。(圖東管處提供下同)

東區觀光圈共識大合照。（圖東管處提供下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處於114年度推動東區觀光圈聯盟(協會)推動計畫，透過共識交流會、輔導參訪，凝聚地方共識並整合資源、創建具特色的區域品牌，邁向共創、共享、共榮的東區觀光圈。

▲東區觀光圈共識大合照。(圖東管處提供下同)

交流會【成功人事場】台東縣迦南樂活全人發展協會石秋菊經理分享成功旅行聯盟現況。

東管處表示，本計畫為帶動地方產業合作與創新，期望透過共識凝聚與跨域整合的策略，透過East of Taiwan台灣東區觀光圈品牌，推動區域永續觀光發展，共創觀光新局，處長林維玲表示「我們希望結合業者創意與地方特色，打造具地方特色及國際市場辨識度的觀光品牌商品，並促成社團法人台灣東區觀光圈發展聯盟（協會）正式成立，作為花東觀光長遠發展的關鍵平台，邀請業者成為發起人，擘劃未來藍圖。」

▲東區觀光圈共識大合照。(圖東管處提供下同)

【成功人事場】雙濱共好聯盟暨高山森林基地共同創辦人馬中原敘說聯盟運作模式。

東海岸九大觀光圈預計辦理9場共識交流會，目前已於7月初完成首波共識交流會議，共吸引73位業者與貴賓共襄盛舉，分別是7月2日【成功人事】場次，邀請成功旅行聯盟與雙濱共好聯盟，敘說兩大聯盟現階段的發展及經驗分享；7月3日【富岡港港好×東河大風吹】場次則由海歸工作室闡述歷年提案的甘苦談，森林邦傳授來自多年的療癒經驗，結合在地自然景觀及資源的商業模式。接著7月30日【悠遊南迴】x知本地區場次，特由在地業者分享打造部落永續品牌的實踐，目前正受理報名中。

▲東區觀光圈共識大合照。(圖東管處提供下同)

【成功人事場】東部海岸國家風景區管理處林維玲處長親蒞現場致意。

東管處推動「2025東海岸觀光圈跨域合作計畫」，以品牌塑造、創新遊程、數位轉型、精準行銷與跨域共享為五大主軸，鼓勵花東縱谷、東海岸、南迴線及離島等業者組成聯盟，打造品牌聯名亮點商品。為促進更多業者參與與瞭解提案方式，提案說明會將於7月14日採實體及線上同步進行，每組入選團隊最高補助新台幣50萬元，預計遴選5案，並透過踩線、媒體曝光與多元通路推廣，提升品牌形象與商品競爭力。

▲東區觀光圈共識大合照。(圖東管處提供下同)

交流會【富岡東河場】東區觀光圈共識大合照。

此次計畫報名截止日期為8月4日（一）下午5點，摯邀請東區觀光業者踴躍報名參加，攜手共創東部觀光新亮點。

▲東區觀光圈共識大合照。(圖東管處提供下同)

【富岡東河場】海歸工作室江文綺闡述歷年來提案的甘苦談。

相關資訊：
◆提案說明會報名表單：https://reurl.cc/2Q4Qer
◆計畫簡章辦法下載：https://reurl.cc/mYdYb9
◆聯絡信箱：ocean@jacreative.com.tw（聯絡人：雅比斯林小姐）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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