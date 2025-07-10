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台南農漁牧災損近4億！文旦僅剩一到三成　17萬隻禽畜待掩埋

▲麻豆區農民災後清理文旦落果，台南市農業局同步啟動集中清運與費用補助。（記者林東良翻攝，下同）

▲麻豆區農民災後清理文旦落果，台南市農業局同步啟動集中清運與費用補助。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

受中颱丹娜絲強襲，台南農漁牧業災情慘重，台南市農業局10日公佈統計，截至7月9日下午4時，全市農業總損失金額已達3億9711萬元，其中農作物損失最重，估計文旦柚產量僅剩一到三成。

市府已緊急啟動清運機制與電力搶修作業，並開放農漁民申請現金救助與低利貸款，呼籲符合資格者把握時限辦理。

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農業局指出，本次災情以果樹、漁船及禽畜設施損壞最為嚴重，其中農作物受損達3481公頃，主要集中在龍眼、文旦柚與椪柑，北門、將軍與安南區則為漁船損壞熱區，估計漁船筏受損195艘。另有17萬隻禽畜需清運處置，禽畜掩埋場已完成開挖作業，待特約化製廠修復後將進一步處理。

農產清運：麻豆區已完成300公噸文旦落果清理，下營、官田等區明日起陸續展開。農業局將補助清運費，協助農民集中處置。畜禽清運：啟用掩埋場，待化製廠修復後分批化製處理，防止疫病與異味擴散。電力搶修：通報台電優先搶修養殖區供電，避免養殖池缺氧損失擴大。設施修復：漁港、果菜市場與園區設施同步啟動復原作業。

申請補助：農產：7/21前向區公所提出申請（稻米除外）；魚塭：7/22前申請畜牧：7/23前申請；漁船筏：7/21前申請。

交通號誌方面，交通局表示截至9日晚上7時，災後累計處理號誌、標誌等設施525件，另尚有282件待修復，優先處理傾倒桿件與主幹道設施，並加強溪北12區電力、通訊中斷地區的現場巡檢。路樹災情方面，工務局統計全市通報多達13,567棵倒樹，截至目前已完成清理8741棵，尚有4826棵加速處理中。溪南溪北主要幹道大多已恢復通行，部分如174線、176線、台19線等仍因電線桿倒塌影響封閉，需與台電協同搶修。廣告招牌災損共通報203件，目前已完成178件移除，部分招牌壓損電線仍須等待台電斷電才能安全清除。

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