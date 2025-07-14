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70歲馬西屏驚曝罹失憶！上《關鍵時刻》竟「忘了行政院長是誰」　

馬西屏自曝有失憶問題長達10年，分享自己的10大心法給大家參考。（翻攝自馬西屏臉書）

▲馬西屏自曝有失憶問題已長達10年。（翻攝自馬西屏臉書）

圖文／鏡週刊

前台大醫院院長林芳郁驚傳罹患失智症，讓各界相當遺憾，也引起社會對於失智症問題的討論。70歲的名嘴馬西屏經常上電視節目對於各類時事侃侃而談，然而他自己透露，其實他大約從10年前開始「失憶」，上《關鍵時刻》時竟然連行政院長是誰都忘了。他在臉書發文，整理自己過去10年對抗失憶的心得，並提出10點建議，希望對大家有幫助。

馬西屏表示，他大約從10年前開始失憶，儘管他以平常心看待，但所謂「上知天文、下知地理」的人失憶，是一件有損顏面的事情，「失憶是老化現象，但是我的失憶又比老化更嚴重一些。」

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他回憶，之前的政論節目都是一鏡到底、不中斷，甚至還是LIVE直播，講錯就講錯了，所以很多人都坐在座位上講，還有資料可以查看，而他很自豪自己從來沒有坐在位子上講過，一定要出去講。然而他第一次發覺自己失憶的問題，也是在劉寶傑的《關鍵時刻》，當時他竟然忘了行政院長是誰，之後類似的次數慢慢多了起來，劉寶傑也發現這件事，只要他稍有停頓，就會立刻幫他補上，默契十足，現在《57爆新聞》主持人徐俊相也是如此。

他也提到自己曾上益智節目，明明題目是自己曾在《關鍵時刻》講過的，但答題時就是講不出來，從此他拒絕再上益智節目，還有電視台老闆拜託他，說大家認為他可以拿到10萬獎金，殊不知他其實有失憶的問題。

馬西屏描述自己的失憶症狀，不只是記不起人名和地名，連以前背得滾瓜爛熟的詩也忘了，睡前看的床頭書，今天拿起來、昨天看了什麼也沒印象。但奇怪的是，去醫院做了檢查，卻沒查出什麼問題，請教了醫生後，被叮囑了5件事。

醫生提到：一、要動腦，做些智力活動，老人打打麻將是好事，他自豪自己從小就很會打麻將，現在還擔任中國圍棋會副董事長；二、規律運動，身為運動狂的他每天一定要運動，下雨天不能打球也要在跑步機跑步；三、健康飲食，他自認吃過最多健康食品、飲食也很健康；第四、五點分別為保持社交互動和持續學習，馬西屏認為，他在大學教書20多年，新聞界40多年，這兩項沒問題。

儘管醫生說的這5項確實很重要，但他已經非常努力去做，失憶卻持續惡化，因此他自己的心得還要加上以下5點。

他認為手術過程的麻醉可能造成影響，因此勸告年紀大的朋友，做無痛的手術無可厚非，但不是高危險群的不要常做，例如只做胃鏡的話，忍忍不適就可以，強制麻醉恐傷腦細胞；再者，所有的安眠藥能不吃就不吃，盡量用其他方式替代，只不過兩害相權取其輕，如果真的睡眠不好還是得吃安眠藥，否則睡不好更傷腦細胞，他現在也不敢熬夜了。

另外是壓力問題，他以前節目上太多，又在大學教書，好強又求好心切，還導致輕微的恐慌症，他覺得太大的壓力是造成失憶的重要原因之一。他也提到，情緒很重要，跟自己能量有關係，一定要做自己喜歡做的事，因此自己從5年前不再上節目談台灣政治，就是要從情緒裡面跳脫出來。

最後一點他指出「器質問題」，器官出問題也會造成失憶，這部分要問醫師，他自己的情況是以前高血壓不吃藥、膽固醇不治療，卻因此影響到腦細胞，在發現和失憶有關連後開始吃藥。馬西屏坦言但這也是兩難的問題，他3年多前開始吃膽固醇藥，1年半前開始加重份量，效果極佳，「但是膽固醇太低也會影響到腦細胞，真難啊！」他也不忘提醒，一切請照醫囑行事。


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