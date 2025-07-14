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妻稱前男友「老公」　南投市長驚爆綠雲罩頂

黃佳鈴（右）疑因不甘交往多年的A男（左）另結新歡，竟傳2人對話紀錄及親密合照向B女嗆聲。（讀者提供）

▲黃佳鈴（右）疑因不甘交往多年的A男（左）另結新歡，竟傳2人對話紀錄及親密合照向B女嗆聲。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

南投市長綠雲罩頂！本刊接獲爆料，指南投市長張嘉哲的夫人黃佳鈴，與交往多年的前男友A先生藕斷絲連，不僅婚後仍保持親密關係，甚至互稱老公、老婆，後來A先生交了新女友B小姐，黃無法接受，不但傳訊嗆B小姐，還把自己跟A先生的對話紀錄及合照傳給B小姐示威，意外成為婚內出軌的鐵證。今年五月，被稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖鑾轎首度進入南投縣境內，創下200年來紀錄，南投市長張嘉哲連續數日帶著妻子黃佳鈴，在遶境路線上跪求媽祖鑾轎進入市區、福佑市民，市長夫人事前更多次親赴苗栗白沙屯拱天宮祈願，並連獲三個聖筊。

雖然媽祖鑾轎最終只在南投縣名間鄉駐駕過夜就離去，但張嘉哲夫妻倆仍被南投信徒視為媽祖駕臨的重要推手，名望聲勢扶搖直上。不過，本刊最近卻接獲爆料，指黃佳鈴婚內出軌，與交往8年的前男友藕斷絲連、毀人姻緣，讓丈夫綠雲罩頂！

南投市長張嘉哲（右）結婚不到3年，如今爆出妻子黃佳鈴（左）婚內出軌醜聞。（翻攝張嘉哲臉書）

▲南投市長張嘉哲（右）結婚不到3年，如今爆出妻子黃佳鈴（左）婚內出軌醜聞。（翻攝張嘉哲臉書）

本刊調查，國民黨籍的張嘉哲是土生土長的南投子弟，大同大學事業經營系畢業後，取得台北市立大學教育研究所碩士學位，曾在知名的勤業眾信聯合會計師事務所任職，之後返鄉從政，歷任南投縣議員、國民黨南投市黨部主委等要職，後在2022年底選上南投市長；結婚不到3年的他，如今傳出感情生變，讓地方政壇大為震驚。

南投市長張嘉哲帶著太太黃佳鈴在白沙屯媽祖遶境路線上跪求等待，期盼鑾轎能轉進南投市區。（翻攝張嘉哲臉書）

▲南投市長張嘉哲帶著太太黃佳鈴在白沙屯媽祖遶境路線上跪求等待，期盼鑾轎能轉進南投市區。（翻攝張嘉哲臉書）

知情人士告訴本刊，整起事件要從幾個月前說起，當時B小姐的通訊軟體突然出現一個名為「佳鈴」的帳號主動加她為好友，並傳送自己與B小姐男友A先生的對話紀錄及合照，內容顯示佳鈴與A先生不僅以老公、老婆互稱，甚至討論過墮胎話題；更讓B小姐訝異的是，字裡行間透露，佳鈴與A先生應還有一個兒子。

黃佳鈴（右）與張嘉哲結婚後，仍與前男友A男（左）藕斷絲連，還會因A男沒稱她為老婆而生氣。（讀者提供）

▲黃佳鈴（右）與張嘉哲結婚後，仍與前男友A男（左）藕斷絲連，還會因A男沒稱她為老婆而生氣。（讀者提供）

後來佳鈴又傳訊向B小姐嗆聲，表示與A先生有多年感情，要求她離開A先生，雖然沒過多久就回收相關訊息，但B小姐仍立刻向A先生提出分手，且傳訊向佳鈴表示，她已離開A先生，祝2人幸福！事後，B小姐才輾轉得知，佳鈴就是南投市長夫人黃佳鈴，而消息也在鄉里間傳開。


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