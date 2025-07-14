詐3.2億！　誆賣限量法拉利

▲台中地檢署查出誆賣頂級法拉利案外案。（本刊資料照）



圖文／鏡週刊

鉑鈞公司負責人陳肯特（本名陳宗傑）被控利用國際買家詢購頂級限量法拉利超跑Ferrari FXX-K Evo，居然偽造國內知名理律事務所及日本宇賀神國際事務所與相關律師名義，向美國聖地牙哥法拉利經銷商等人佯稱取得2輛該款超跑共詐得3.2億元，台中地檢署依詐欺及洗錢等罪將陳及其財務長陳智業起訴，痛批毫無悔意，嚴重影響金融秩序，請求院方從重量刑。

檢方調查，由於限量超跑市場在國際上向來封閉不透明，欲交易者都要透過第三方仲介商交易，全案起於美國法拉利經銷商BBB聖地牙哥公司在2年前向美國仲介商WRA21公司尋求購買2輛法拉利頂級超跑Ferrari FXX-K Evo，WRA21公司為了完成任務，又找上位在杜拜的國王國際超跑行銷公司協助。

檢方查出，陳肯特得知訊息後，涉嫌指示陳智業在網路上找尋超跑交易範本，以電腦製圖方式偽造文書，冒用理律事務所楊姓合夥律師名義出具法律意見書，謊稱陳肯特是法拉利超跑Ferrari FXX-K Evo所有人。

美國聖地牙哥法拉利經銷商輾轉收到消息後，看到有台灣知名大所律師背書，不疑有詐，依指示匯款560萬美金至指定帳戶，陳收到款項後，以不動產投資或買辦公室名義指示員工將大筆金額提走，再存入其他帳戶，藉此製造斷點。

詎料，檢方查出陳肯特後來如法炮製，他又假冒另名日本富豪石川元章，並冒用日本的宇賀神事務所名義，以電腦P圖方式製作假的法律意見書，佯稱石川要賣法拉利超跑，美國聖地牙哥法拉利經銷商信以為真，再度匯款560萬美金，陳肯特收到款項後，又指示員工將帳戶金額領出再轉存其他銀行，藉此分散金流並製造斷點。

由於陳肯特遲未交付超跑，美國聖地牙哥法拉利經銷商向台日二家法律事務所查證，發現相關法律意見書及合約都是假的，決定越洋委由律師林宗志提告，承辦檢察官陳東泰及黃裕峰不敢大意，縝密布署後，多次指揮調查局台中市調處攜手過濾金流，不但查出幕後這宗國際詐騙過程，更發現陳肯特與陳智業暗中經營電子賭博業，一併依賭博罪及組織罪起訴。



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