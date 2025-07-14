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南投市長妻原是前男友小三　還曾討論「夾娃娃」

去年5月母親節前夕，黃佳鈴（右）首度與市長丈夫張嘉哲（左）同框曝光，算是第一次公開亮相。（翻攝張嘉哲臉書）

▲去年5月母親節前夕，黃佳鈴（右）首度與市長丈夫張嘉哲（左）同框曝光，算是第一次公開亮相。（翻攝張嘉哲臉書）

圖文／鏡週刊

南投市長張嘉哲驚傳婚姻掀波！市長夫人黃佳鈴不僅遭爆傳訊給前男友A先生女友要求分手，更令人意外的是，黃佳鈴除了是A先生的前女友，還曾經是A先生的小三！知情人士告訴本刊，黃與A先生2017年6月認識，當時A先生剛新婚一個月，同年8月2人就暗中交往，2年後A先生為了黃離婚，兩人正大光明交往，雙方親人也都知道，交往期間黃還曾經懷孕、流產，但不知為何，兩人雖然交往多年，卻未結婚。

2022年初，時任南投縣議員的張嘉哲透過親友介紹認識黃佳鈴，並展開追求，黃還曾截圖傳給A先生說：「我被那議員纏到了！我覺得他對我有意思。」甚至向家人透露被張追求一事，希望家人勸張放棄，但最後黃還是低調嫁給張，2人登記結婚的時間點，就在張當選南投市長不久。

黃佳鈴（圖）傳照片給B小姐，說與A男交往時曾懷孕。（讀者提供）

▲黃佳鈴（圖）傳照片給B小姐，說與A男交往時曾懷孕。（讀者提供）

一位南投地方人士告訴本刊，張嘉哲當縣議員時，就非常關注親子、長照等社福政策，也積極投入南投市的基礎建設，在南投政壇屬於青壯世代的知名人物，夫人黃佳鈴卻相對神祕，除了透過臉書訊息得知她會捐錢、捐物資給弱勢族群外，在地方上根本神龍見首不見尾，就連她與張結婚一事，都是傳聞許久之後才得到驗證。

該人士說，地方上首度確認張嘉哲已婚，是在南投縣政府2023年8月舉辦的模範父親表揚大會上，當時縣長許淑華上台致詞時，要張嘉哲快點增產報國、生孩子，才有機會成為模範父親，引來全場哄堂大笑，間接證實張已婚傳聞。

前年8月南投縣長許淑華在模範父親表揚大會致詞時，要張嘉哲快點生孩子，間接證實他已婚的傳言。（翻攝張嘉哲臉書）

▲前年8月南投縣長許淑華在模範父親表揚大會致詞時，要張嘉哲快點生孩子，間接證實他已婚的傳言。（翻攝張嘉哲臉書）

被許淑華破哏後，張嘉哲也不藏了，2023年底，他在臉書寫下：「嘉哲與太太一起合辦南投市聖誕節插畫比賽…」鼓勵在地小朋友報名參加，首次主動提及太太的存在。

去年5月母親節前夕，張嘉哲也首度與太太同框，他在臉書上傳了一張與太太在市場分送小禮物的合照，並且寫下：「嘉哲與我太太一起祝福所有市民家人母親節快樂…很多人都知道嘉哲結婚了！」算是第一次正式公布太太的容貌與身分。


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