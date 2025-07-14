遭爆婚內出軌　南投市長妻回應了

▲地方人士透露，黃佳鈴常參加市公所舉辦的公益活動，卻甚少在地方聚會現身。（翻攝張嘉哲臉書）



圖文／鏡週刊

本刊接獲爆料，指南投市長張嘉哲的夫人黃佳鈴，與交往多年的前男友A先生藕斷絲連，不僅婚後仍保持親密關係，甚至互稱老公、老婆，後來A先生交了新女友B小姐，黃無法接受，不但傳訊嗆B小姐，還把自己跟A先生的對話紀錄及合照傳給B小姐示威，意外成為婚內出軌的鐵證。就在張嘉哲官宣妻子黃佳鈴的存在之後，黃佳鈴在張嘉哲臉書上出現的頻率大幅提高，包括她自掏腰包為市府同仁準備點心、下午茶，贊助、策劃幼童公益棒球賽，捐贈白米等物資給貧寒家庭，甚至去年在南投市公所直播的世界棒球12強冠軍賽，也是由她獨資安排，當作送給市長丈夫當生日禮物，現場還準備生日蛋糕及回顧影片，2人看起來鶼鰈情深。

不過，知情人士告訴本刊，黃佳鈴與張嘉哲結婚後，仍與A先生維持交往關係，2人不僅每天早晚噓寒問暖，黃也繼續稱呼A先生為「老公」，而去年初、農曆春節期間，黃還因A先生送她的紅包袋上沒寫「老婆」2字，傳訊質問A先生，並警告「不能不喊我老婆，我會生氣！」

▲去年南投市公所直播世界棒球12強冠軍賽，黃佳鈴還準備了生日蛋糕幫丈夫張嘉哲慶生。（翻攝張嘉哲臉書）

直到去年中，A先生認識B小姐、進而交往後，他與黃佳鈴的感情才開始有了改變。當時A先生與黃都說會祝福對方、希望彼此還是朋友，之後雖然不再以老公、老婆互稱，但2人仍背著女友及丈夫密集聯繫、藕斷絲連。

知情人士認為，黃佳鈴應該是因為密戀多年的男友A先生與他人交往，過得幸福美滿，心有不甘，才會不顧自己市長夫人的身分，主動傳訊給B小姐，揭露她與A先生的關係，希望B小姐知難而退，未料相關訊息意外變成自己婚內出軌的鐵證，也讓不知情的張嘉哲成為無辜的受害者，如今事件曝光，她賢內助的人設更是徹底翻車。

▲張嘉哲如今因妻子黃佳鈴自爆出軌受到矚目，恐非其所願。（翻攝張嘉哲臉書）

針對相關爆料，黃佳鈴女士回覆本刊表示，與A男的確曾是男女朋友，分手後也一直都維持好朋友關係，因為有養魚的共同興趣，所以平常會用通訊軟體互丟一些相關資訊，大概是5月的時候，就突然收到一名陌生女子訊息，結果A男說是女友得知他買魚拿到她家而發生爭執，女方甚至還說自己嗆要跟A男復合，讓她相當傻眼。

黃女強調自己根本不知道A男已交女友，三人還曾電話對質，她要A男跟女友解釋清楚，不要因為感情糾紛影響她的生活，目前也都不跟A男聯絡了；至於傳送對話紀錄跟照片嗆聲一事，她則認為照片是女方從男方手機所拿到，但對話紀錄部分，自己也無法解釋，雖然有去報警，想查出是誰偷用她手機，但最後也是放棄提告，現在只希望報導不要對相關人士造成太多傷害就好。



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