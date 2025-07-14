歷經18年挑戰耗資3千餘萬！吉安鄉最大那荳蘭部落聚會所落成啟用

▲▼吉安鄉長游淑貞陪同原民會參事、立委鄭天財等人共同主持啟用典禮，場面隆重熱烈。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者 王兆麟／花蓮報導

花蓮那荳蘭（Natawran）部落為吉安鄉最大、也是花蓮縣北區規模最巨的阿美族聚落，分布於宜昌村與南昌兩村，聚集逾千戶阿美族家庭。最具阿美族象徵性的那荳蘭部落聚會所，在中央原民會、立委、花蓮縣政府與吉安鄉公所多方協力下…歷經18年努力終於啓用。

鄉公所表示，18年來克服用地變更、經費籌措等重重挑戰，終於南昌停車場原址完成聚會所建設，總經費高達3119萬7699元，13日鄉長游淑貞陪同原民會參事督固‧撒耘、立委鄭天財、原民處長馬呈豪等人共同主持啟用典禮，場面隆重熱烈。

游淑貞表示，「一部落一聚會所」政策是縣長徐榛蔚與中央原民會共同推動的重要方針。特別感謝106年時身為立委的徐榛蔚與鄭天財立委攜手合作，成功在中央爭取土地變更法案修整，讓這項部落族人等候18年的心願成真。該案由花蓮縣政府自編預算補助2000萬元、原民會核定補助1000萬元，吉安鄉公所自籌119萬7699元。

工程自112年12月開工，今年6月複驗完成，設有聚會空間、辦公室、衛浴設備、36格停車位與戶外樂活區，充分滿足部落各項活動所需。聚會所建築也富含文化意涵，立柱標示著Natawran部落九個年齡階級（Selar），象徵族人從少年到長老的責任傳承與生命歷程。

立委鄭天財表示，自104年推動該案以來歷經無數挑戰，感謝鄉公所與代表會的支持，並獲族人的團結與等待，方得見圓滿成果。原民處長馬呈豪則以「18年心願終於實現」為題，感謝歷任民代支持與在地耆老堅持不懈的努力，更闡述徐榛蔚縣長支持各鄉鎮市、各部落建設的用心。

▲▼聚會所建築富含文化意涵，立柱標示著Natawran部落九個年齡階級（Selar），象徵族人從少年到長老的責任傳承與生命歷程。

花蓮縣議員笛布斯‧顗賚，讚揚游淑貞在關鍵時刻展現出整合與執行力，使中央與縣府共同挹注超過三千萬元，推動部落工程建設用心。鄉民代表副主席黃金發則稱聚會所為「文化基地」，並特別感謝余震華與林志忠代表全程監督工程進度，凝聚部落共同監管建設力量。

部落頭目李毓書與張志明分別代表那荳蘭部落，感謝各界支持，也期盼未來部落能持續發展、文化永續。典禮中，頭目們親自為20位耆老披上象徵智慧與榮耀的傳統披肩Hahidaw，這些披肩由部落青年手工自製織成，象徵對長輩的敬意與文化傳承的延續。

至今，吉安鄉已完成東昌、光華、慶豐、南華、簿簿、七腳川等六座聚會所，那荳蘭正式成為吉安鄉第七座部落重大建設。而仁安部落聚會所亦正在興建中，小台東、博愛新村與干城部落的聚會所設計規劃也送審原民會，持續爭取核定中。

游淑貞強調，聚會所不只是建築，更是族人凝聚情感、傳承文化、展現藝能的重要據點，未來將成為文健站和族人共同使用的精神堡壘，也誠摯邀請大家在8月豐年祭期間，共同歡聚部落豐年節活動。

