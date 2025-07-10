台中國際會展中心展覽棟1樓11月底正式啟用

▲立法院經濟委員會赴台中國際會展中心考察，貿協宣布11月底展覽棟1樓正式啟用。（圖／台中市經發局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中國際會展中心是中台灣最大國際級展館，自去年完工、今年1月取得使用執照以來，啟用期程備受各界關注。今天會展中心後續營運單位、中華民國對外貿易發展協會正式宣布7月點交進場、11月底展覽棟1樓正式啟用。

台中市經發局表示，今年自5月端午節連假以來，歷經數次暴雨及颱風壓力測試，市長盧秀燕高度關切，指示市府團隊全力協助貿協，全面進行各項優化及營運所需測試，並每周開會追蹤檢討點交進度，力求呈現最高規格會展場館空間，終在7月初順利完成建築景觀及機電系統點交。

經發局說明，台中國際會展中心為中部地區最大的國際級展覽及會議場館，除舉辦專業展覽與國內外會議外，亦可舉辦大型活動與企業尾牙，預計年底正式開幕營運，目前已接獲約展覽約40檔、會議約20檔洽排預約，商機可期。

立法院經濟委員會委員楊瓊瓔今(10)日特別赴台中國際會展中心現勘關切，市府由經發局長張峯源、建設局長陳大田、都發局長李正偉及營運單位貿協秘書長王熙蒙等人陪同現勘說明，貿協正式宣布7月點交進場、11月底展覽棟1樓正式啟用，回應各界關心。

貿協秘書長王熙蒙表示，各界關心的裝修進度在市府團隊全力協助下已有明確進展，由於展館量體龐大、系統複雜難度高，貿協幾經努力，已覓得在業界頗具實績的裝修廠商，7月初開始進駐會展中心進行前置作業，相關備料作業已完妥，將投入高達4.5億元進行裝修，進行會展設施升級，包含視聽系統、場務管理優化等，並增設便利商店、餐飲空間等附屬設施，以提升整體服務品質與使用者體驗。整體裝修時程預計7月15日點交完成後開工，預定11月21日展覽棟1樓可先行取得竣工許可，以因應壓力測試展覽及12月正式開幕時程需求。