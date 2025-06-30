台南六館集章挑戰開跑！　今夏化身時空探險王抽iPad玩翻全城

▲台南市推出「時空探險王－六館集章大挑戰」，邀民眾今夏勇闖六大博物館收集印章。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市最夯暑假活動來了！立博物館自7月1日至8月31日推出「時空探險王－六館集章大挑戰」，集結南瀛天文館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、噍吧哖事件紀念園區、兒童科學館與市立博物館六大場域，邀請親子組隊踏上文化與科學冒險旅程，只要完成各館任務、集滿六章，就有機會將iPad 11、藍牙耳機等大獎帶回家！

市長黃偉哲表示，博物館早已跳脫靜態展覽框架，成為培養創造力與探索力的重要基地。今年特別推出「時空旅行護照」，民眾從任一館啟程皆可開始挑戰，透過實境任務如築城祈願、化石尋寶、明信片互動等，寓教於樂，越玩越有知識力。完成集章還能參加8月15日的早鳥抽獎與9月15日最終抽獎，讓整個暑假充滿期待感！

文化局長黃雅玲指出，六館任務各具巧思，從數字推理、科學互動到親子共創，讓孩子玩出邏輯力與觀察力，也重新認識台南豐富的人文底蘊。博物館何秋蓮館長補充，暑假期間也規劃多場「主題日活動」，包含恐龍探險、番薯故事屋、親子手作與城市試煉實境解謎等，讓每一次探險都有新驚喜。更多活動詳情可鎖定「南博ONE—台南市立博物館」粉專與各館FB，即刻展開你的時空旅程，成為今年夏天最有故事的探險王！