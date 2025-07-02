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全台再多1村！花蓮吉安鄉第19村誕生　鄉長喜貼首面新門牌

▲▼吉安鄉長游淑貞貼上首面新門牌與一同參與的單位來賓，見證吉安鄉第十九村「吉昌村」誕生。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼吉安鄉長游淑貞（右）貼上首面新門牌與一同參與的單位來賓，見證吉安鄉第十九村「吉昌村」誕生。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應地方發展需求吉安鄉公所協力吉安戶政完成北昌分村，鄉公所編列預算完備並通過代表會支持，交由戶政事務所後續為更新村民的戶籍資料協助「吉昌村」成立。

鄉公所表示，為讓服務下鄉更到位，已安排於7月4、5日在北昌活動中心為新村居民辦理身分證與戶口名簿註記服務，7月1日特別在建國路一段123號，由鄉長游淑貞與戶政事務所主任楊玉如共同張貼第一面吉昌新村門牌，同步啟動後續全面更換新村特色門牌作業，現場新村代理村長、北昌村長、新鄰長以及在地村民齊聚下，歡喜見證本鄉正式進入第十九村重要時刻。

▲▼吉安鄉長游淑貞貼上首面新門牌與一同參與的單位來賓，見證吉安鄉第十九村「吉昌村」誕生。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

時隔37年，吉安鄉再度啟動分村作業，不僅是行政區劃分的調整，更體現了在地鄉親的民主參與精神。鄉公所民政課與戶政事務所攜手完成新村住戶門牌變更、身分證件與戶口名簿註記及換發等有關規劃。

北昌村有50鄰2865戶約7100人，吉昌村則從一開始的15鄰705戶約1700人，到現在15鄰763戶1796人（統計至114年6月30日資料），不到半年時間人口數成長近百人。而「吉昌村」範圍涵蓋建國路一段以南、和平路一段以北、花東鐵路以西、北安街以東。其中「吉安鄉住一住宅區」蓬勃發展，多個集合住宅、透天建案陸續落成與增建，人口數將急速增長；分村是因應城市未來人口與住宅區發展量能的超前規劃，讓鄉內區域劃分更為合宜。

▲▼吉安鄉長游淑貞貼上首面新門牌與一同參與的單位來賓，見證吉安鄉第十九村「吉昌村」誕生。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

基於客觀考量與村民服務需求，鄉公所祕書謝美惠代理新村村長職務，她提出未來一年半時間，將與鄰長們以「為民服務為第一」配合鄉政建設推展，眼前因應夏季登革熱等疫情防治工作，將以環境清潔為首要任務，進而積蓄人民有感的服務量能，全面落實友善環境。

▲▼吉安鄉長游淑貞貼上首面新門牌與一同參與的單位來賓，見證吉安鄉第十九村「吉昌村」誕生。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

首面門牌選擇建國路一段123號，除了門牌號碼是「自由日」，閩南語有輕鬆的諧音語意。

張貼新村門牌時，游淑貞說明，全國首創的門牌設計，除了蘊含多元族群文化與山海地景元素的鄉徽，以及全國唯一的QR-Code提供民眾隨時掃碼提供服務資訊之外，特別融入「文公尺」寬21公分的大吉數字、長度26公分代表富貴，飽含祝福與期許寓意。同時，吉昌村張貼首面門牌，選擇建國路一段123號，除了門牌號碼是「自由日」、閩南語有輕鬆的諧音語意之外，相信未來吉安鄉政大步向前行，村民們在此安居樂業，「吉昌村」永遠吉祥昌盛！順利安康！

戶政事務所主任楊玉如特別表示感謝鄉長偕公所團隊與村鄰長協助，也提醒接到通知單的村民們，本週五、週六完成身分證與戶口名簿註記；至於身分證件與戶口名簿的換發，不僅免規費、無須更換相片、無換發截止日，更可在縣內任一戶政事務所申辦，也不會影響115年五合一大選的居民投票權益，按期程新村門牌則將在7月底前張貼完成。

鄉親若對換發身分證和戶口名簿換發程序有疑問，可洽詢村鄰長、吉安鄉公所民政課電話：03-8523126或吉安鄉戶政事務所電話：03-8528267。

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