川普與普丁通話60分鐘！　俄願談判但「絕不放棄戰爭目標」

▲ 普丁與川普2018年在芬蘭會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與俄羅斯總統普丁10日進行長達1小時的電話會談，為兩人今年已知的第6次通話。克里姆林宮助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）透露，普丁在會談中明確表示，他希望透過談判結束烏克蘭戰爭，但不會放棄最初的目標。

根據《法新社》，克宮稱川普在通話中再度提及儘早結束在烏克蘭軍事行動的議題，烏沙科夫轉述普丁回應稱，「我們將持續尋求透過政治與談判解決衝突」，但普丁同時強調，「俄羅斯將實現既定目標，即消除導致目前局勢與激烈對抗眾所周知的根本原因，俄羅斯在這些目標上不會退讓。」

報導指出，所謂「根本原因」是克宮一貫論調，聲稱俄羅斯發動戰爭是為阻止烏克蘭加入北約（NATO），防止該國成為西方聯盟攻擊俄羅斯的跳板。烏克蘭及其歐洲盟友駁斥這是帝國主義式戰爭的藉口，但川普先前曾公開對莫斯科拒絕烏克蘭加入北約表示理解。

普丁在電話中也向川普簡報俄烏上月達成的戰俘和陣亡士兵交換協議執行狀況，並稱莫斯科準備繼續與基輔談判，但未談及美國暫停向烏克蘭運送關鍵武器的決定。兩人還討論伊朗與中東情勢，普丁對此強調，應透過政治外交手段解決所有爭端。