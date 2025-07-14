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川普9月赴英國是訪問　白金漢宮：查爾斯國王親自接待

▲▼美國總統川普（Donald Trump）2019年6月在英國國是訪問期間與當時的查爾斯王子（Prince Charles）會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普2019年6月在英國國是訪問期間，與當時的查爾斯王子（Prince Charles）會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國白金漢宮14日宣布，美國總統川普（Donald Trump）將於9月17日至19日再度赴英國進行國是訪問，並由國王查爾斯三世（King Charles III）接待他與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。這是川普第二次以總統身份獲英國王室安排國是待遇，寫下近代少見紀錄。

根據《路透社》報導，白金漢宮在聲明中表示，「國王陛下將在溫莎城堡（Windsor Castle）接待總統與川普夫人，其餘細節將適時公布。」川普上月透露，他是在白宮橢圓辦公室收到英國首相施凱爾（Keir Starmer）轉交的查爾斯國王親筆信後，決定接受會面邀請。

▲▼美國總統川普與英國首相施凱爾宣布，兩國達成關稅協議。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普透露，他是在收到施凱爾轉交的查爾斯國王親筆信後，決定接受訪問邀請。（圖／達志影像／美聯社）

川普曾於2019年6月首度訪英，當時是由已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）接待，行程包括在白金漢宮共進午餐，並與查爾斯王子（現任國王）共飲下午茶。

路透社指出，川普與施凱爾預計本月稍晚也將於蘇格蘭會面，確切日期尚待確認。兩人近來關係升溫，上月更在七大工業國（G7）會議場邊達成一項框架貿易協議，美方同意降低部分對英進口關稅。

不過，這項國是訪問也引發爭議。加拿大總理卡尼（Mark Carney）曾於今年5月公開批評英方邀請川普訪英，認為此舉削弱了對抗川普聲稱要「併吞加拿大」言論的國際團結立場。

川普過往訪英期間曾引發大規模抗議，2018年訪問時更動員1萬名警力，全國維安支出超過1400萬英鎊（約台幣5.8億元）。根據民調，英國多數民眾對川普持負面觀感。

依照傳統，英國國是訪問通常包括隆重的敞篷馬車遊行與白金漢宮國宴，預料川普此行也將維持相似規格。

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