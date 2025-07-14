川普30％關稅逼讓步！歐盟反擊清單曝光　總額930億歐元

▲針對川普關稅，歐盟將維持「雙軌戰略」，持續對話並準備反制措施。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前揚言，自8月1日起對歐盟與墨西哥大多數進口商品課徵30%關稅，引發全球關注。歐盟13日宣布，將原訂於15日結束的反制措施延後至8月初，並強調仍以談判解決為首要目標；同時指出，若談判破裂，將啟動準備中的反擊方案。

根據《路透社》報導，白宮首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）受訪時強調，川普對目前各國提出的協議提案仍不滿意，強調這些關稅都是真的，除非各方做出實質改進，「總統認為協議內容還不夠好，為了劃出底線，他才會發出這些通知信。我們拭目以待接下來的發展。」

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟將維持「雙軌戰略」，一方面持續對話，一方面準備反制措施，暫緩行動是為了爭取協商空間，但也強調若必要時將毫不猶豫出手。

她坦言，目前尚未啟動「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument），但未來可能考慮對美國限制市場准入、調控外資或實施出口管制等經濟手段。

根據歐盟內部已擬定的兩套報復方案，總規模高達930億歐元。

第一波針對美方對歐盟鋼鋁加徵50%關稅，原訂將打擊210億歐元美國商品，但早在4月起就已凍結90天；第二波針對川普所謂的「對等關稅」政策，預計鎖定720億歐元美國進口貨品，目前仍未公開細節，待成員國通過後才會生效。

面對潛在風險，德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也表態將在接下來兩週內積極介入協調，試圖阻止歐美貿易戰擴大。法國政府更強調，歐盟必須展現「堅決捍衛歐洲利益」的決心。