美國會公布川普遇刺調查　批特勤局疏忽「不可原諒」

▲川普拚選戰遇刺已經過了一年。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

針對美國總統川普一年前在選戰期間遭暗殺未遂事件，美國國會13日公布調查報告，痛批特勤局當時的安全行動與反應「不可原諒」，並要求對相關失職人員採取更嚴厲的處分。

事件發生於2024年7月13日，時任共和黨總統候選人川普在賓州巴特勒（Butler）參加選舉造勢活動時，遭20歲槍手庫克斯（Thomas Crooks）開槍刺殺，子彈擦過川普耳朵。他雖僅受皮肉傷，但現場有1人中彈身亡，另有2人受傷，庫克斯當場遭政府狙擊手擊斃。

參議院國土安全暨政府事務委員會在報告中指出，「發生的事情不可原諒，針對這些失靈所作的懲處，至今未能反映事件的嚴重性。」報告未揭示槍手動機，卻直指特勤局出現「一連串原可預防的錯誤」，讓川普險些喪命。

委員會主席保羅（Rand Paul）批評，特勤局未依可靠情報採取行動、未與地方執法單位協調，甚至在明知存在威脅的情況下仍未採取應對措施。他強調，「沒有人因此被開除，這是官僚主義的冷漠，導致層層安全網全面崩潰。」

保羅呼籲追究個人責任，並進行制度改革，以防止未來類似事件再次發生。他說，「我們不能讓這樣的失職代價僅止於文字譴責，這攸關總統與民眾的生命安全。」