川普擬首度批准烏克蘭金援！　美媒曝「2筆資金來源」

▲美國自2022年初以來已對烏克蘭提供數百億美元軍援。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）正考慮首度批准新一輪對烏克蘭援助資金，此舉被視為向俄羅斯近期頻繁空襲烏克蘭傳達強烈訊息。消息人士透露，這筆資金可能來自拜登（Joe Biden）政府時期留下的38.5億美元總統撥款權，甚至不排除動用約50億美元的俄羅斯海外資產。

根據CBS報導，多位外交消息人士透露，川普政府正在權衡是否批准上任以來第一筆對烏克蘭的援助資金。消息人士指出，此舉可能旨在回應俄羅斯近期對烏克蘭發動的密集無人機和飛彈攻擊。

烏克蘭方面指出，本週俄羅斯發動了自2022年2月全面入侵以來，最大規模的無人機襲擊，基輔（Kyiv）及其他城市皆遭受重創。

川普本週稍早曾暗示，他計畫向烏克蘭提供更多防禦性武器，儘管其政府在幾天前才暫停部分軍備運輸；匿名白宮官員則解釋，此舉為審查全球武器轉移的一部分。

▲美國總統川普（Donald Trump）正考慮首度批准新一輪對烏克蘭援助資金。（圖／路透）



目前這筆新資金的來源仍不明，但美方官員指出，川普手上仍握有拜登政府時期留下的38.5億美元「總統撥款權」（PDA），可用來調動美國軍備支援烏克蘭。

另有前官員透露，川普也有權動用約50億美元的俄羅斯海外資產，並將該筆資金撥給烏克蘭；儘管具有法源依據，川普與拜登皆尚未使用過這項權力。

美國自2022年初以來已對烏克蘭提供數百億美元軍援，川普過去曾批評這筆支出，呼籲烏俄雙方達成和平協議，並不時指責兩國。然而近來他態度有所轉變，不僅表示對普丁非常失望，並暗示若俄軍持續轟炸，可能會讓他決定提供更多軍援給烏克蘭。

另一方面，川普也加大對歐洲盟國的施壓，要求他們承擔更多對烏支出。他向NBC表示，北約（NATO）將會向美國購買武器，然後轉移給烏克蘭，「我們會把武器賣給北約，然後北約全額付款，100%由他們出錢。」

北約則證實正與成員國合作，緊急將美製彈藥與防空系統運往烏克蘭，不過拒絕透露是否設立新機制來完成這項任務。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則指出，烏克蘭需要的部分武器系統是歐洲無法生產的，因此仍得向美國採購。