連開5槍！烏克蘭安全局上校遭「近距離射殺」　監視器全拍下

▲ 槍手犯案後逃離現場。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭一名國家安全局（SBU）高階官員10日在基輔住宅區停車場遭近距離槍殺，兇嫌犯案後逃離現場，過程全被監視器拍下。警方正與SBU合作調查，釐清案情並追緝兇手。

A Ukrainian SBU colonel was shot dead on the spot after an unknown individual approached and fired five rounds at close range using a pistol fitted with a silencer, then fled the scene. pic.twitter.com/7fFT1DT7w1 — Shah Faisal AfRidi (@Sfaisalafridi) July 10, 2025

網路曝光的畫面可見，一名身穿牛仔褲的男子從住家走向停車場時，一名持槍逐漸靠近後近距離開槍，附近路人見狀嚇得趕緊逃跑，槍手犯案後則徒步逃逸。其他照片可見死者陳屍車輛後方地上，上半身倒在血泊中。

《路透》查核監視器畫面證實，案發於基輔南部的霍洛西伊夫斯基（Holosiivskyi）一處住宅區，另據官員透露，死者為SBU一名上校。《烏克蘭真理報》則引述消息人士指出，兇嫌共開了5槍，受害者為SBU上校沃羅尼奇（Ivan Voronych）。

基輔警方正全力搜索，SBU則證實死者為其員工，已展開刑事調查，但未公開其身份，也未透露可能的犯案動機。

SBU是龐大間諜機構，擁有數千名員工，主要負責國內安全與反間諜工作，自俄羅斯2022年入侵以來，也參與暗殺及破壞任務，過去曾主導多項針對俄方的特殊行動，包括代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的無人機任務，成功突襲俄軍戰略空軍基地，也曾在莫斯科一輛機車上裝設炸彈，炸死俄軍高層將領。

目前不清楚莫斯科是否與這起槍擊有關，俄羅斯官員對此未發表評論，但部分親克里姆林宮的軍事部落客公開叫好。俄國戰地記者科茨（Alexander Kots）直言，他希望俄羅斯安全部門是沃羅尼奇之死幕後黑手，「敵人必須在自家領土上感覺到害怕」。