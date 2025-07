連開5槍！烏克蘭安全局上校遭「近距離射殺」　監視器全拍下

▲ 槍手犯案後逃離現場。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭一名國家安全局(SBU)高階官員10日在基輔住宅區停車場遭近距離槍殺,兇嫌犯案後逃離現場,過程全被監視器拍下。警方正與SBU合作調查,釐清案情並追緝兇手。

A Ukrainian SBU colonel was shot dead on the spot after an unknown individual approached and fired five rounds at close range using a pistol fitted with a silencer, then fled the scene. pic.twitter.com/7fFT1DT7w1