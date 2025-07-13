　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／307公車司機暈眩恍神追撞3車　女子捲入車底送醫不治

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區今天（13日）傍晚5時許，員山路發生一起公車追撞事故，造成一名機車女乘客送醫不治。當時肇事的公車在該路口等待紅燈，才剛變燈起步時，公車直接推撞前方等待左轉的計程車及賓士車，而一輛雙載的機車也遭撞，後座的女子摔落地面慘遭公車捲入，目前警方正進一步釐清肇事原因。

▲公車司機郭男突然感到暈眩，追撞前方3車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲公車司機郭男突然感到暈眩，追撞前方3車。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛307號公車的60歲郭姓男子，有糖尿病史，今天中午12時起班載客，下午回到總站曾休息20分鐘，接著就繼續第二輪載客。郭男沿途載客至積穗國小站時，乘客發現郭男不斷急剎、暴衝，就感覺他的狀況不佳，但沒想到在下一個路口就發生連環追撞。

▲新北中和發生4車車禍事故，女騎士命危送醫。（圖／記者陸運陞攝）

▲陳婦遭捲入車底，送醫搶救不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

當時發生追撞時，停在員山路、民安街口的賓士車駕駛19歲黃男，以及計程車司機50歲賴男，剛變燈左轉等待路口行人時，後方的郭男感到暈眩，直接向前推撞，騎機車的61歲洪男載著妻子54歲陳女也被波及，陳女遭撞倒地後遭公車捲入，送醫後經搶救仍宣告不治。

警方抵達，現場除陳女外並無其他人員受傷，並對4名駕駛酒測並未發現酒駕情況，將依規定繪製現場圖、攝影照片及製作交通卷宗，目前已調閱現場監視器畫面，進一步還原釐清事發經過。

▼公車乘客表示，郭男在上一站就出現急剎、暴衝的狀況。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲公車司機郭男突然感到暈眩，追撞前方3車。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 6863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄輕軌「雙熊」彩繪列車撞爛　撞擊畫面曝
穿連身泳衣「游泳大走光」！陸妹子半邊掉出尬爆
鐵粉警員執勤遭撞昏迷！五月天打氣錄音曝光
GD「眼神望包廂」透露驚喜：太陽、大聲就在身邊！
許允樂甜曬「李玉璽捏臉照放閃」！　親密互動全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

五月天聽到了！鐵粉警員執勤遇劫「重傷昏迷」　12秒打氣錄音曝光

快訊／307公車司機暈眩恍神追撞3車　女子捲入車底送醫不治

板橋4車追撞！疑未保持車距釀禍　1男1女送醫無大礙

快訊／新北中和4車連環撞　女騎士卡公車底命危

快訊／高雄輕軌嚴重車禍！列車頭「碎成蜘蛛網」　6人送醫

基隆女駕駛突逆向撞遊覽車！多名日籍遊客輕傷　急返郵輪治療

「恆豐什」號南灣擱淺　揪出壁湖漁港上架漏油！最高恐罰3千萬

持刀閒晃嚇壞等公車女學生　永和阿北被逮瞎回：我要去運動啦

颱風天打劫！雲林虎尾工地2度遭闖　盜走電纜、器具等物畫面曝

台中超豪華迎娶車隊！新車價破億　民眾驚呼「比車展還精彩」

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

三寶阿姨紅燈直行險撞斑馬線行人　後方騎士怒噴！

「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議

【騙貓喝水術】用肉泥漂漂河騙貓喝水　媽媽見得逞笑到嘿估XD

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

五月天聽到了！鐵粉警員執勤遇劫「重傷昏迷」　12秒打氣錄音曝光

快訊／307公車司機暈眩恍神追撞3車　女子捲入車底送醫不治

板橋4車追撞！疑未保持車距釀禍　1男1女送醫無大礙

快訊／新北中和4車連環撞　女騎士卡公車底命危

快訊／高雄輕軌嚴重車禍！列車頭「碎成蜘蛛網」　6人送醫

基隆女駕駛突逆向撞遊覽車！多名日籍遊客輕傷　急返郵輪治療

「恆豐什」號南灣擱淺　揪出壁湖漁港上架漏油！最高恐罰3千萬

持刀閒晃嚇壞等公車女學生　永和阿北被逮瞎回：我要去運動啦

颱風天打劫！雲林虎尾工地2度遭闖　盜走電纜、器具等物畫面曝

台中超豪華迎娶車隊！新車價破億　民眾驚呼「比車展還精彩」

台中寶藏咖啡廳HECHO新風貌亮相　6道必點料理打造白日微醺生活提案

行動電源大廠翻車！羅馬仕爆5高層「全員跑路」　18萬筆退款卡關中

愷樂曝1歲兒近況「家裡窗簾長腳了」　母子療癒互動照融化網友

才上路4天！高雄輕軌「雙熊」彩繪列車撞爛7人傷　撞擊畫面曝

李宗賢逆轉英雄落淚　感謝太太紙條鼓勵突破「神經痛」

李多慧、籃籃破不合「朝聖五月天」　甜曬合照：跟寶貝約會

新北蜜香紅茶評鑑結果出爐　三峽青農周子耀蟬聯3年冠軍

五月天聽到了！鐵粉警員執勤遇劫「重傷昏迷」　12秒打氣錄音曝光

黃偉哲偕慈濟志工深入七股勘災　感謝野崎孝男送暖災區溫飽人心

GD「眼神突看包廂方向」：太陽、大聲都在身邊！　萬人狂喊BIGBANG

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

社會熱門新聞

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

即／高雄輕軌嚴重車禍　6人送醫

高雄空大傳教授性騷！女大生畢典向副市長下跪討公道

即／國軍輕型戰術輪車旗山自撞　3官兵送醫

漢光演習CＭ-11戰車跨越分向線　轎車慘毀容

他被詐1062萬向詐團求償竟敗訴　理由曝光

快訊／307公車恍神追撞　女送醫不治

性虐妻子、侵犯幼女！變態男老病被拒養獲准

10秒綠燈惹怨！用路人等4次還過不去

即／新北鐵皮工廠大火　「超粗黑煙」沖天

即／中和4車連環撞　女騎士卡公車底命危

團購主五口命案前2周就被告詐欺

快訊／19歲男遭毆死！2男1女收押禁見

獨／台中員警酒駕撞賓士　孕婦嚇到差點生了

更多熱門

相關新聞

到院探視開輕型戰術輪車自撞3官兵　顧立雄「肯定盡忠執行任務」

到院探視開輕型戰術輪車自撞3官兵　顧立雄「肯定盡忠執行任務」

正值漢光41號演習實兵演練期間，陸軍八軍團重防營一輛輕型戰術輪車昨下午6時17分行經旗山區旗南三路時，不慎自撞路墩，造成車上3名男官兵受傷，所幸均無生命危險。國防部長顧立雄今（13日）赴國軍高雄總醫院，探視執行任務途中，發生車禍受傷的三位官兵，表達誠摯關懷與慰問；並指示醫療團隊，全力協助治療及後續復健，期盼官兵早日康復。

板橋4車追撞2送醫　疑未保持車距釀禍

板橋4車追撞2送醫　疑未保持車距釀禍

即／中和4車連環撞　女騎士卡公車底命危

即／中和4車連環撞　女騎士卡公車底命危

基隆女駕駛突逆向撞遊覽車！多名日籍遊客輕傷

基隆女駕駛突逆向撞遊覽車！多名日籍遊客輕傷

持刀閒晃嚇壞等公車女學生　永和阿北被逮

持刀閒晃嚇壞等公車女學生　永和阿北被逮

關鍵字：

中和公車追撞307公車車禍影音

讀者迴響

熱門新聞

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

50嵐「超古早味1新品」曝光　網驚：小時候超愛喝

五月天請F4還不夠　1舉動「成大巨蛋第一人」

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

啦啦女神「同時劈7男」：每人功用不同

桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

台電員工7天沒回家　妻見工作照淚崩

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

同事沒訂到飲料！「隔天1舉動」網讚會做人

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面