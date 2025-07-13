快訊／307公車司機暈眩恍神追撞3車　女子捲入車底送醫不治

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區今天（13日）傍晚5時許，員山路發生一起公車追撞事故，造成一名機車女乘客送醫不治。當時肇事的公車在該路口等待紅燈，才剛變燈起步時，公車直接推撞前方等待左轉的計程車及賓士車，而一輛雙載的機車也遭撞，後座的女子摔落地面慘遭公車捲入，目前警方正進一步釐清肇事原因。

▲公車司機郭男突然感到暈眩，追撞前方3車。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛307號公車的60歲郭姓男子，有糖尿病史，今天中午12時起班載客，下午回到總站曾休息20分鐘，接著就繼續第二輪載客。郭男沿途載客至積穗國小站時，乘客發現郭男不斷急剎、暴衝，就感覺他的狀況不佳，但沒想到在下一個路口就發生連環追撞。

▲陳婦遭捲入車底，送醫搶救不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

當時發生追撞時，停在員山路、民安街口的賓士車駕駛19歲黃男，以及計程車司機50歲賴男，剛變燈左轉等待路口行人時，後方的郭男感到暈眩，直接向前推撞，騎機車的61歲洪男載著妻子54歲陳女也被波及，陳女遭撞倒地後遭公車捲入，送醫後經搶救仍宣告不治。

警方抵達，現場除陳女外並無其他人員受傷，並對4名駕駛酒測並未發現酒駕情況，將依規定繪製現場圖、攝影照片及製作交通卷宗，目前已調閱現場監視器畫面，進一步還原釐清事發經過。

▼公車乘客表示，郭男在上一站就出現急剎、暴衝的狀況。（圖／記者陸運陞翻攝）

