獨／台中員警酒駕撞賓士！車內孕婦受驚「差點原地生產」

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市潭子區前天（11日）晚間發生一起酒駕事故，1名蔡姓男子駕車不慎追撞前方停等紅燈的白色賓士，雖未造成傷亡，但造成賓士車內的林姓孕婦嚇到直呼「差點原地生產」，蔡男還一度哀求想私了。經查，肇事的蔡姓男子身份竟是警員，當日與朋友聚會飲酒後開車上路，導致車禍發生，台中市警局將召開考績會，預計對蔡員施以記1大過並調地處分。

▲蔡姓員警酒駕肇事，撞上賓士車。（圖／記者白珈陽翻攝）



本案發生在11日晚間9時55分左右，蔡男（34歲）開車沿台中市潭子區圓通南路往復興路二段行使，行經路口前，碰撞前方停等紅燈的白色賓士休旅車，導致蔡男車輛車頭受損、賓士車車尾受損，無人受傷。

據查，賓士車駕駛為陳姓男子（45歲），當時車內還有產期將至的林姓妻子及1名就讀國小的兒子；根據賓士車行車記錄器，賓士車尾遭撞時，發出碰的一聲，林女也受到驚嚇叫了出來。林女還說，她嚇到「差點原地生產」，而肇事的蔡男一度表示想私下解決。

▲▼蔡員撞上停等紅燈的賓士車。（圖／記者白珈陽翻攝）

轄區警方獲報到場處理，測得蔡男酒精濃度高達每公升0.76毫克。據了解，蔡男為台中市某分局基層員警，當天參加朋友聚會，會中喝酒，開車返家疑不勝酒力，撞上前方車輛，對於酒駕肇事，損及警方名譽，又將受到嚴重懲處，蔡男十分後悔。

全案警詢後除將蔡男依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦，台中市警局也將召開考績會，研議蔡男處分。

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