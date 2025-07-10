2025年大罷免+公投案齊發　中選會估選舉恐燒掉17億

▲中選會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免首波投票將在7月26日登場，包括24席國民黨立委及被停權的新竹市長高虹安罷免案；第二波2名藍委的罷免投票，則將在8月23日與公投案一起投票。中選會今（10日）表示，辦理公投案所需選務經費約11億，各區域立委罷免案，平均每1件所需經費約1600萬到2000萬元左右。經計算，今年中舉辦的選舉所需經費，總金額上看17億。

中選會指出，以平均一件罷免案2000萬成本計算，首波24件立委、1件市長罷免案，約需5億元；第二波綁公投的罷免案有2件，同樣以一件2000萬計算，需要4000萬。後續若5件審理中的罷免案也成案，經費粗估再增1億。算下來，若32件罷免案全數成立，加上公投，所需花費超過17億。

目前共有26位國民黨立委罷免案成案，其中24案將在7月26日投開票，包括傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫及林德福。馬文君、游顥罷免案，以及核三重啟公投，則將在8月23日投開票。

至於羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5位國民黨立委的罷免案，目前都進入補件查對階段，待地方選委會查對與中選會審定。