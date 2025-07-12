痛批域外國家「操弄」南海仲裁案　王毅：目的是攪亂與從中謀利

▲ 2025年7月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在吉隆坡出席東盟外長會 。（圖／翻攝 中國外交部網站）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨11日在馬來西亞吉隆坡出席東亞合作年度系列外長會期間，今年也是南海仲裁案9周年發表談話，重申中方堅定立場。他指出，一開始是菲律賓單方面提起的「南海仲裁案」，缺乏事前充分協商，違背了仲裁必須建立在當事方同意基礎上的國際法原則，從一開始就不具備啟動仲裁的法律條件，並且痛批，世人皆知「仲裁庭」背後有域外國家的策劃和操弄，「目的就是攪亂南海，從中謀利。」

王毅說，這一做法既違反《南海各方行為宣言》中明定的「通過友好談判和平解決爭議」規定，也背棄了菲方在中菲雙邊協議中的承諾，明顯觸犯國際法上的「禁止反言」原則。

王毅指出，儘管所謂的仲裁案經過精心包裝，其核心訴求實際上關涉中國對南沙群島的領土主權，並直接涉及海洋劃界問題。領土主權本就不屬於《聯合國海洋法公約》的適用範疇，而海洋劃界爭議，中國早在2006年即已根據《公約》第298條作出排除性聲明。事實上，除美國未加入《公約》外，其餘四個聯合國安理會常任理事國也都做出了類似聲明。因此，該仲裁庭的組成與審理明顯越權，濫用《公約》爭端解決機制，違背《公約》本意，對國際海洋法治造成衝擊。

王毅進一步指出，該「仲裁庭」在事實認定與法律適用上存在重大錯誤，漏洞百出。尤其令人難以接受的是，它將南沙群島中最大、擁有50萬平方米土地的太平島認定為「岩礁」，進而否定整個南沙群島擁有專屬經濟區與大陸架的權利。這不僅與南海實際情況完全不符，也與《公約》精神背道而馳。若按此邏輯推演，世界各國海洋權益格局將被徹底改寫，連美日等國的部分島礁也將失去主張權益的依據。難道這些國家也願意放棄自身聲索嗎？

王毅強調，世人皆知，無論是「仲裁庭」的發起還是後續炒作，都有域外國家的策劃和操弄，目的就是攪亂南海，從中謀利。世界上越來越多國家已看清這出鬧劇的本質，中方的立場恰恰是在維護國際法治精神，維護《公約》的嚴肅性。

王毅說，在中國和東盟各國共同努力下，南海的形勢是穩定的，航行和飛越自由得到有效保障。中方正同東盟國家加快磋商，爭取盡早達成「南海行為準則」，構建和平、合作、友好的南海新敘事。「一切企圖興風作浪、挑撥是非的行徑都將破產。」

南海仲裁案始末：

2013年1月，菲律賓單方面就南海爭議向常設仲裁法院提出仲裁申請，主要針對中國在南海的「九段線」主張，以及南沙群島部分海域的權利問題。中國政府隨即表明不接受、不參與該仲裁，認為爭議涉及領土主權與海洋劃界，超出《聯合國海洋法公約》仲裁範疇，並依《公約》第298條作出排除性聲明。

2016年7月12日，仲裁庭作出所謂「最終裁決」，否定中國對「九段線」內海域的歷史性權利，並將太平島等南沙主要島嶼認定為不能產生專屬經濟區的「岩礁」。中方堅決反對該裁決，指出其程序不公、事實錯誤、法律適用不當，並認為背後存在域外勢力操縱，旨在挑起地區緊張。

該案引發國際廣泛關注，但多數國家未公開支持裁決結果。中國與東盟各國則強調透過協商對話和平解決爭端，推動《南海行為準則》磋商，維護地區和平穩定。

▼中國—東盟外長會。（圖／翻攝 中國外交部官網）