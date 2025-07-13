館長稱台灣不可以沒有徐巧芯　批曹興誠是真正的「三姓家奴」

▲徐巧芯反罷免後援會成立。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台24位國民黨立委罷免案將於7月26日投票，立委徐巧芯今（13日）舉行反罷免後援會成立大會，館長陳之漢也現身支持，喊話民眾「台灣可以沒有賴清德，但是不能沒有徐巧芯！」更痛批主導罷免徐巧芯的領銜人之一曹興誠才是真正「三姓家奴」。

館長指出，回顧蔡英文完全執政8年，沒有不能過法案，只有想不想過法案，在野黨更曾揭露蔡執政時期，浪費大量公帑、累積巨額債務，更有2兆6000億的「特別預算」，些錢本可用於改善台灣城市建設或協助南部災民重建，但民進黨卻不這麼做。

館長續指，這次颱風重創南台灣，賴清德總統遭民眾痛罵，更重要的是賴在擔任台南市長多年卻未完成治水工程，反而大片開發光電，讓海岸插滿風扇，導致南部風災淹水嚴重，執政黨更透過媒體散布謊言，還抹黑優秀立委，直言像徐巧芯這樣的立委「為什麼要被罷免？」「（國民黨）9年都沒執政的人是要怎麼貪污啊？」

館長說，台灣人7月26日要清醒站出來，投下不同意罷免，「台灣可以沒有賴清德，但是不能沒有徐巧芯」，至於民進黨日前諷刺民眾黨主席黃國昌是「三姓家奴」，館長也反嗆，發起大罷免活動之一的曹興誠賺紅錢卻罵中國人，曾搞統一又回來搞台獨，且擁有新加坡護照，在道德上還有外遇與性騷犯互動等爭議，這種立場與道德有瑕疵者，才是真正「三姓家奴」。