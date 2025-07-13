稱民進黨頭號目標是王鴻薇　朱立倫：讓柯建銘當院長夢想大失敗

▲王鴻薇反罷免後援會成立，國民黨主席朱立倫出席力挺。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台24位國民黨立委罷免案將於7月26日投票，國民黨立委王鴻薇今（13日）成立中山區反罷免後援會，呼籲選民當天踴躍投下不同意罷免票。國民黨主席朱立倫致詞時表示，王鴻薇是民進黨的頭號目標，而民進黨團總召柯建銘最想當的就是立法院長，26號一定要出門投票，讓柯建銘大夢想大失敗。

王鴻薇反惡罷中山後援會今天舉行成立大會，包括立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕都來力挺。

王鴻薇在會前受訪時被問到，兩天三度合體蔣萬安，選情真的很危險？她坦言，沒有錯，昨天蔣萬安也特別講了這一區真的是危險區，非常謝謝蔣萬安在短時間內利用公餘時間來陪她站台、掃市場。

「我們還是非常有信心」，王鴻薇稱，希望透過努力爭取支持者出來投票，不同意罷免的人絕對多過於同意罷免，希望反對大惡罷的支持者都出來投票。

此外，林智群在臉書指控，王鴻薇的丈夫陶允正，為中國統戰組織「新同盟會」分會長，該組織以「促進國家統一」為宗旨，曾於 1995 年舉辦「我是中國人」大遊行，並與新黨密切合作，長期推動統一宣傳活動，推動促統政策，並組織退役將領赴中國進行交流。王鴻薇回應，林智群就是配合柯建銘，想要用刑法100條，「把我和我的家人當作政治犯來辦」。



朱立倫致詞時也提到，王鴻薇就是民進黨頭號目標，柯建銘說普發現金一萬不算，搞完大罷免後都要取消，預算通通不編，說好還假於民也要取消，什麼軍人要加薪也通通被說違憲，還說如果大罷免結束，要把所有藍委通通抓起來，通通都是叛亂罪，連民進黨立委王世堅提醒都被罵！「柯建銘最想當的就是立法院長，我們一定要讓他大夢想大破滅！」

