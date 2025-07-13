政院擬釋憲或不編普發1萬預算　朱立倫：違反民意「大罷免定大失敗」

▲ 朱立倫13日聲援國民黨立委李彥秀，並於會前受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

對於是否執行立法院日前三讀通過攸關普發1萬元的特別條例，傳出行政院仍在評估階段，不排除釋憲，也不排除以不編列預算的方式來解套。對此，國民黨主席朱立倫今（13日）表示，如果大罷免成功，民進黨將把對於軍人加薪或民眾的福利通通都要拿走，這是民進黨立法院黨團總召柯建銘說的，而國民黨是做對的事情，跟世界一樣，如果民進黨違反世界潮流、違反民意，最後民進黨大罷免一定大失敗。

立法院11日三讀通過國民黨團版本的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，拿掉台電1000億補貼、改列「普發1萬元」的2300億，並放行國土韌性預算1500億，總計經濟規模5400億。但行政院13日表示，仍在評估階段，不排除釋憲，也不排除以不編列預算的方式來解套。

對此，朱立倫上午受訪時表示，現在民進黨窮一切的手段，不但不把現金還給民眾，也要想要把這個假期（指「4+1」假）取消，把對於軍人的加薪或者是民眾的福利通通都要拿走，簡單的一句話就是透過大罷免，如果大罷免成功的話這些通通都會取消，這是柯建銘說的，國民黨只有全力站在人民這一邊，還稅於民，這是多年來的做法，兩年前時任總統蔡英文也這樣做，現在為什麼不能這樣做？同樣的全世界用普發現金來刺激經濟、刺激景氣，國民黨是做對的事情，跟世界一樣，如果民進黨違反世界潮流、違反民意，最後民進黨大罷免一定大失敗。

針對中國官媒《今日海峽》發文稱「賴清德不知道發一萬新台幣用多久 ?但是我知道能大約可以用十個月的電費」，綠營批評是附和國民黨，朱立倫說，他想不到國內的媒體都大福報導，國際媒體也一樣大幅報導，韓國上個禮拜這樣做，新加坡接下來這樣做，普發現金這件事情大概全世界都會比照辦理。

有關媒體報導，綠營針對罷免藍委列出「9+3名單」，朱立倫回應，「我沒從來沒聽過」，對國民黨來講，每一席都是關鍵，每一席都很重要，如果大家都願意站出來，每一席都很安全，如果沒有站出來，則每一席都很危險，「這就是我定調的，一定全力以赴」。