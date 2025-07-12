「泡泡、滑水道」再加尖叫聲　屏東市夏日趴嗨翻天

▲屏東市「夏日泡泡趴」12日下午3時於千禧公園登場。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市消暑活動「夏日泡泡趴」，今（12）日下午3時於千禧公園盛大登場。開場前，許多家長早已帶著孩子抵達現場，身穿輕便服裝、手拿玩具，迫不及待想要衝進水池玩耍，現場充滿歡樂氣氛。

活動一開始，舞台區由「小芙尼家族」帶來活力滿滿的唱跳開幕秀，BoBo姐姐與樂樂哥哥帶動全場孩子齊聲唱跳，熱力開場。市長周佳琪及多位來賓也共同將象徵活動主題的藍色大球拋向戲水池中，並在泡泡機齊發，釋放大量雪白泡沫後，宣布泡泡趴正式開趴！一時間，水花四濺、泡沫翻飛，現場尖叫聲與笑聲此起彼落，成為炎夏最清涼的熱鬧景象。

有家長表示，近期受颱風天氣影響，孩子們多半待在室內無法外出，悶得難受。今日豔陽高照，市公所特地舉辦泡泡趴，讓孩子們在市區就能安全開心戲水，實在令人感謝。小朋友們也興奮表示：「超好玩，水池裡的滑梯和泡泡像冒險樂園一樣！」

市長周佳琪指出，暑假期間希望鼓勵親子多到戶外活動、遠離3C產品，也能培養親子關係，因此市公所精心策畫這場泡泡派對。今年特別加碼設置了「大恐龍水池」、「火山歷險記」、「Z型滑水道」及「米奇城堡」等水上遊樂設施，場地採用無毒防滑PVC材質，兼顧娛樂與安全，讓大小朋友都能安心享受戲水樂趣。

此外，活動現場發放限量500張闖關卡，完成指定任務集點後可兌換抽拉水槍，吸引大批民眾排隊闖關；周邊文創市集也提供多樣美食與親子手作，讓市民朋友吃喝玩樂一次滿足，渡過既清涼又充實的夏日午後。