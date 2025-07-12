《味裡有夢　根在台灣》新住民三人三味　築出台灣家的滋味

▲移民署、陸委會、海基會攜手走進新住民的日常。（圖／移民署屏東縣服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

為深化政府對新住民的關懷與支持，移民署攜手大陸委員會及財團法人海峽交流基金會，南下屏東訪視三位優秀的新住民，傾聽他們的故事，並實地了解新住民在臺生活與貢獻。此行分別走訪越南新二代劉威廷、香港新住民高日紳與大陸新住民吳治芳，展現政府跨部門推動多元文化融合與社會共融的積極作為。

首站與「第10屆新住民及其子女築夢計畫」獲獎者劉威廷會面。劉同學今年甫畢業於中正大學勞工系，從小與越南籍母親潘金娟攜手推動長者照護與文化傳承。他與同校同學組成長者照顧團隊「植到『癒』見你」，以自然療法與園藝治療為核心，設計及推動結合東南亞香料植物與森林園藝的長者照護桌遊「植可智取」。此計畫獲得移民署第10屆新住民及其子女築夢計畫創業與行銷組補助，並赴日本高齡照護機構借鑑學習。

劉威廷強調，自己從語言失根的童年，到走訪越南、重拾越語、找回文化認同，是新二代共同面對的歷程。他多次於學校與社區推廣「我是新二代，我驕傲」理念，並積極參與屏東新住民創意市集與臺語教學活動，以實際行動將文化融合付諸實踐。

第二站，訪視團隊來到屏東市的「紅館餐廳」，會見來自香港、定居臺灣近40年的高日紳主廚。高主廚自17歲即投身餐飲業，擅長粵菜融合日式手法，與合夥人共同經營紅館餐廳，發展出「粵日合璧」的特色婚宴料理風格，成為屏東地區婚宴與料理界的重要推手。

「我熱愛這裡的人情味與土地溫度，屏東是我的家」高日紳談到自己雖曾在臺灣各地服務，但最終仍選擇落腳屏東，全心投入飲食文化推廣，他的故事展現了新住民在地深耕與文化融入的典範。

最後一站，訪視團隊走進了屏東市勝利星村，一間名為「想家的家．橘之花川菜館」的小餐館。來自四川成都的吳治芳女士，遠嫁來臺將近30年，克服語言、法令與經濟之挑戰，靠著對川菜的熱愛，打造出撫慰無數人鄉愁的家鄉味。

她以四川香料與家傳手藝烹調經典川菜，顧客遍布各地，成為屏東新住民文化交流的重要據點。身為屏東市彼岸花關懷協會理事長，她更致力推動文化傳承與互助關懷。吳治芳感性地表示：「這裡是我生活的根，辣味裡藏著我們這一代新住民的堅韌與柔情」。

移民署副署長謝文忠表示，新住民在臺灣各個角落扎根，已成為臺灣社會的重要力量，他們的努力與成就值得社會共同看見與支持。未來政府將持續整合資源，透過多元政策與在地訪視，傾聽新住民聲音，讓新住民將來到臺灣時懷抱的夢想，都能在這片土地上結出豐碩的果實。