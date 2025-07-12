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大陸 大陸焦點 特派現場

紅姐常客「皮衣男」剛被退婚只說4字　交往3年超美未婚妻急體檢　

▲▼ 紅姐事件、皮衣男、退婚 。（圖／翻攝 抖音、搜狐）

▲ 南京「紅姐」常客「皮衣男」疑似最新婚紗藝術照被爆光，長相陽光帥氣，被比對側臉相似度極高。（圖／翻攝 抖音）

記者任以芳／綜合報導

大陸南京近日爆出偽娘網紅「紅姐（又稱紅爺）」誘騙多名男子發生性關係，引發大陸網友高度關注和起底，現在又爆出新進度。紅姐砲友之一「快樂皮衣男」網傳被女方退婚，未婚妻控訴兩人交往三年一場空。當她拿影片跟男方對質時，對方一陣沉默後道歉，只說四個字「好聚好散」。

「南京」姐事件，經過當地警方公布初步調查結果，該名38歲男子焦某某是外省人原來南京，涉嫌假扮女性，誘騙多名男性發生性行為並偷拍影片，被偷拍人數高達1691人，隨後將影片上傳至網路牟利。該起事件也震撼大陸網友三觀直呼本年度「最獵奇」事件。

「紅姐」拍攝影片也成為南京女性「抓姦名單」，甚至被戲稱是「紅門宴名單」，甚至出現前十榜單常客。其中，被網友封為「優質皮衣哥」「快樂皮衣男」網傳被退婚，未婚妻甚至出面控訴對方的無情。

▲▼ 紅姐事件、皮衣男、退婚 。（圖／翻攝 抖音、搜狐）

▲ 紅姐事件「皮衣」未婚妻留言 。（圖／翻攝 搜狐）

一段在顯示上海的網友留言，自稱是「皮衣男」的未婚妻，當時拿影片質問對方。男方沉默了，目前雙方父母都知道，女方也去醫院檢查。之後並未更新檢查報告內容。

網路還瘋傳另一段疑似也是「皮衣男」未婚妻的留言，內文寫，「我與你將近在一起三年，本以為可以走到婚禮殿堂，父母雙方都已見面，本來都準備訂婚，自從阿紅事件出來後，我不敢相信我的眼，你騙我說的那些話，眼中都無。」

女方還寫，「你輕飄飄的一句話：好聚好散吧。對不起。打碎我三年所有的光，所以我又算什麼呢？」

不少網友留言安慰女方「可以找到更好的」「還好提早發現」，但是有更多的人是不願意相信，照片裡帥氣「皮衣男」跟紅姐出租屋裡是同一人嗎？

▲▼ 紅姐事件、皮衣男、退婚 。（圖／翻攝 抖音、搜狐）

▲ 紅姐砲友「皮衣男」被未婚妻指認出，網傳被女方家長退婚 。（圖／翻攝 抖音）

有許多網友反覆比對照片，甚至研究臉型，最終結論是「紅姐」出租屋出現的「皮衣男」側臉，與網路流傳訂婚照男主角側臉相似度極高，也讓許大陸網友直呼：不可思議！

由於，網路也傳出兩人婚紗照，女方長相十分漂亮，讓人更無法理解「皮衣男」為何深陷「紅姐」情網，一去再去，登上十大「紅姐常客榜單」，甚至影片裡兩人打情罵俏，相當有默契。

據了解，「皮衣男」與未婚妻交往三年，已經辦訂婚宴，婚紗照都拍了，原本計畫近期要結婚，網傳事發後雙方家長已經鬧僵，直接退婚，男方也知道自己做錯事。

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