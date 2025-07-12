滑手機驚覺「1現象」超常見！一票秒懂爆共鳴：在外面都戴口罩

▲原PO拋問，大家是否擔心有天在網路上看見自己？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有在使用Threads，隨手發文也可能吸引超過預期的人數觀看。近日就有網友發文表示，現在有一些人都會放偷拍角度的照片，但就她看來，很多都是雞毛蒜皮的事情，因此她就想知道，大家會不會擔心自己哪天也被PO上網？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「大家會擔心有一天在網路看到自己嗎」為標題發文，提到她最近在滑Threads的時候，發現有很多人會放上偷拍角度的照片，但看了內文，似乎都不是什麼大事，像是對號座沒有讓位給孕婦、ibon用太久、問有沒有帥哥和正妹的聯繫方式等。因此她也不禁心想，自己哪天會不會也被PO上網？

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貼文曝光後，不少網友也有感，「現在真的好多偷拍，拍的還都是芝麻小屁事，有些還搭配限動放大臉」、「怕，怕小孩一哭就被拍照放上網說不會教就不要生、不要帶出門」、「討厭被拍，尤其馬路上，根本不知道在拍什麼」、「我也覺得很多偷拍的無聊人，所以出門還是都習慣戴口罩，吃飯才拿下來，如果很衰被拍的話至少不是全臉」、「所以我在外面都戴口罩」。

也有網友認為，「網路上的一切真的是這個世界小到不能再小的一部分，雖然人手一支手機、一個社群帳號，但相信我，每天滑滑而已的占多數，通常太活網的人 都是現實中你根本不會想在乎的那種人，不是以偏概全，而是身邊真的太多例子，多專注在現實生活吧」、「完全不會，真的沒有做錯，輿論也不會虧待你，如果有正反意見數量差不多的情況，代表做得這件事確實存在爭議，給自己一個反思的機會也好」。