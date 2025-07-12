新北黑衣白短褲「女裝大叔」偷拍下班OL　手機影片露餡

▲一名剛下班的女子遭偷拍，連忙找路人幫忙上前質問刪除影片。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區今天（12日）凌晨5時許，一名剛下班的年輕女子，走在民生路二段上，發現遭到一名身穿女裝的大叔尾隨偷拍，隨即找來一名男子陪同上前質問，該名大叔起初完全否認，察看手機赫然發現偷拍女子的影片。警方表示，目前尚未接獲報案，但將積極聯絡該名女子協助受理報案。

據了解，新北市一名年輕女子，在threads上發文表示，今天早上剛下班準備回家時，走在板橋民生路二段216號前，被路人提醒，一名樣貌明顯為男性，卻穿著白色短褲、黑色女裝上衣的中年大叔，拿著手機對不斷對其拍攝，引起這名女子感到不適，上前質問要求刪除相關影片，並貼文讓其他女性小心。

▲身穿白色短褲、黑色上衣的女裝大叔，刪除偷拍影片後離去。（圖／記者陸運陞翻攝）

這名女裝大叔刪除影片後，遭偷拍的女子因為才剛下班，不想追究而離去，警方執行網路巡邏時發現，表示目前尚未接獲相關報案，將聯繫該名女子報案偵辦，並提醒民眾，偷拍屬違法行為，切勿以身試法；如發現疑似遭人偷拍情事，可撥打110報案，警方將立即到場處置，遏止私密影像外流，保護當事人隱私權利。