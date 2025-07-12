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大陸 大陸焦點 特派現場

紅姐砲友外教鬍子哥帳號曝光　網封「來都來了哥」漫畫爽表情超火

▲▼ 紅姐事件-「來都來了哥」、外教、假冒加拿大人 、大鬍子、落腮鬍 。（圖／翻攝 抖音）

▲ 紅姐事件-健壯鬍子天菜「來都來了哥」刪光抖音帳號，徹底消失 。（圖／翻攝 抖音）

記者任以芳／綜合報導

大陸38歲偽娘網紅「紅姐」發生性行為之一的「來都來了哥」，因外型健壯有大鬍子辨識度極高，因此被大陸網友認出爆出案外案，疑似假冒加拿大人在上海幼兒園擔任外籍老師。如今事件又有新發展，該名「來都來了哥」被發現私人帳號，都是秀肌肉影片，乾脆偷改抖音帳號名稱，還是被網友起底，最後一夜之間徹底刪除帳號，連按讚數都不要。

大陸南京近日爆出偽娘網紅「紅姐（又稱紅爺）」誘騙多名男子發生性關係，警方調查，該名38歲男子焦某某涉嫌假扮女性，誘騙多名男性發生性行為並偷拍影片，誘騙人數高達1691人，隨後將影片上傳至網路牟利，該起事件也震撼大陸網友三觀直呼本年度「最獵奇」事件。

「紅姐」拍攝影片也成為南京女性「抓姦名單」，甚至被戲稱是「紅門宴名單」。其中，一名身材健壯，留落腮鬍的男子辨識度相當高，被網友戲稱「來都來了哥」，英文名是Mike，之前身分被起底，爆出案外案，假冒加拿大人，在上海一家相當知名的幼稚園擔任外籍教師。

綜合陸媒報導，園方網站中曾列出他的個人簡介，聲稱來自加拿大，擁有三年以上教學經驗，擅長寓教於樂，被形容為深受孩子喜愛的「超人教師」。但知情人士指稱，Mike實際來自烏茲別克，涉嫌冒用加拿大籍身分以取得教職，引發外界譁然。

▲▼ 紅姐事件-「來都來了哥」、外教、假冒加拿大人 、大鬍子、落腮鬍 。（圖／翻攝 抖音）

▲ 「來都來了哥」之前抖音帳號，都在展現大肌肉 。（圖／翻攝 抖音）

事件爆發後，大陸網友找到「來都來了哥」抖音帳號，瞬間漲粉幾千人，原本名稱叫「Mike」，地點是江蘇、南京，25歲，影片大多是健身或騎重機的生活紀錄，狂秀自己大肌肉。

也許是被發現了，「來都來了哥」偷改帳號名稱變成「sift」，因為捨不得刪帳號，先健身影片刪除或隱蔽，只留下騎重機的影片，不知情的人以為只是「重機愛好者」。

▼紅姐砲友之一「來都來了哥」Milk幾次改帳號名稱被發現，索性全刪光。（圖／翻攝 抖音）

▲▼ 紅姐事件-「來都來了哥」、外教、假冒加拿大人 、大鬍子、落腮鬍 。（圖／翻攝 抖音）

沒想到大陸網友早一步截圖存擋，「來都來了哥」只好更改國籍變成40歲的阿爾及利亞人，把所有影片刪光光，連獲讚數都不要了，最後可能不堪被大量關注，一夜之間逃離抖音，帳號全部消失。

由於辨識度實在太高，網友來幫他製作漫畫梗圖，「總感覺哪裡不對勁」「來都來了」升天表情全部做漫畫，深邃眼神加上標誌落腮鬍，還有被指認出來的T恤，也讓「來都來了哥」成為「紅姐」事件第一個有漫畫圖像的人。

閱讀延伸：

紅姐約砲爆案外案！「健壯天菜」硬上…鞋被認出　用假身分當老師

▼ 紅姐事件唯一有漫畫梗圖的「來都來了哥」 。（圖／翻攝 抖音）

▲▼ 紅姐事件-「來都來了哥」、外教、假冒加拿大人 、大鬍子、落腮鬍 。（圖／翻攝 抖音）

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