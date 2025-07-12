哪個網紅「形象不會翻車？」　一票點名她：讓人舒服又謙遜

▲網友討論，哪位網紅不會翻車？（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對粉絲來說，自己喜歡的偶像、明星、網紅形象大翻車，心情難免受到影響。前段時間就有網友丟出話題，想知道大家覺得哪些網紅是絕對不會翻車的呢？像他就覺得魚乾、HOOK應該不會翻車。貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「覺得這輩子也不會翻車的網紅有哪些？」為標題發文表示，大家覺得有哪些網紅是不會翻車的？像他就覺得有些人感覺就假假的，如果真要選的話，可能是魚乾和HOOK。

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原PO進一步指出，魚乾是他追很久的網紅，覺得對方講話大剌剌但對朋友很好；至於HOOK，則是他在看影片時，觀察出對方善良、真誠的一面。

結果貼文曝光後，最熱門的留言寫道「黃阿瑪」，並附上照片。其他網友則紛紛直呼，「牠會翻杯」、「現在只服貓咪」、「快笑死，但好可愛」、「小貓咪能有什麼壞心思呢」、「永不翻車」、「阿瑪只會翻肚子」。

▲好味小姐。（圖／翻攝自YouTube／好味小姐 Lady Flavor）

除了黃阿瑪，留言按讚數最高的，內容則是「好味吧」。不少網友也表示，「我也是第一個想到她」、「好味+1」、「好味真的1000000分，表裡如一，讓人舒服又謙遜的人」、「+1，第一個想到的就是好味」。

還有網友回應，「How哥」、「Howhow翻的話，我真的不相信人性」、「啾啾鞋（還有人記得嗎」、「Hook超讚，還有孫女我覺得也很棒」、「普通女子孫女吧，人設單純、對長輩友善，鄉村造訪根本就在地方創生」、「美食水水千千」、「真假，居然都沒人提到洋蔥」。話題引起討論。