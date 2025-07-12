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南京紅姐憑哪點征服1691男？他推1電影：會給你很不一樣的答覆

▲▼南京紅姐。（圖／翻攝自微博）

▲南京紅姐（左）以免費性行為為誘餌，邀約對方發生關係。（圖／翻攝自微博）

記者鄺郁庭／綜合報導

南京一名38歲焦姓男子（網名「紅姐」）以免費性行為為誘餌，邀約對方至其住處發生關係，並在未經對方同意的情況下偷拍性愛過程，影片更被上傳至網路販售牟利。消息爆出引發話題，不少人都好奇，是什麼原因讓紅姐可以成功騙到這麼多男性。對此，音樂人許常德推薦大家看《關於性》這部電影，就會有解答。

許常德在粉專「許常德的地下手記」表示，該部電影大膽探討「直男為何與偽娘發生關係」這個看似禁忌卻真實存在的社會現象。許常德直言，這部曾獲柏林影展金熊獎的電影，不只是藝術作品，更像是一面鏡子，讓觀眾看見情慾的多面樣貌，也理解很多人第一次經驗背後的心理動機與糾結。

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電影從兩位消防員之間的談話展開，兩人都是直男，也都有伴侶和小孩。某天，其中一人為了安慰同事的困擾，透露自己「昨天和一個男人發生關係」，講述過程時毫無羞赧、語氣坦然。他甚至也如實告訴了自己的太太。然而，當以為這樣的坦誠能換來理解時，卻招來連串質疑與情緒爆炸。

太太問，「你是直男嗎？」「你會不會再去第二次？」「你是不是對我沒興趣了？」這些問題一一爆發，讓原本的坦白瞬間變成衝突的導火線。同事也問他，那過程開心嗎？他的回答讓人動容，「當下是很美好的，是我未曾體驗過的美好。」

最讓他動心的，是那雙眼神——對方將他視為性幻想對象的眼神，那是他從未感受過的強烈吸引。但即使如此，他也沒想再有第二次。這部電影強調一個觀點，「百分之九十九的第一次，不會有第二次。」

最後，許常德指出，南京紅姐絕對不是因為「不用錢」或「終究是男人懂男人」之類的理由，讓那麼多男性願意發生關係。如果是那樣想的話，他很推薦去看該部威尼斯影展佳片，「會給你很不一樣的深入答覆」。

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