黃偉哲啟動青年審議雙軌機制　局處聯手×業師陪跑打造城市共創力

▲台南市2025年青年審議民主行動計畫正式啟動，局處與業師雙軌輔導團隊落實公共參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化青年公共參與、培育政策實踐力，台南市研考會11日正式啟動「2025年青年審議民主行動計畫」實作階段，除媒合原民會、文化局、農業局等八大局處與五組青年團隊進行議題對接，更邀請五位專業業師展開一對一輔導，以「局處協力×業師陪跑」雙軌進度，全力協助青年團隊從提案走向政策到位，展現台南市打造開放政府與青年共治積極作為。

本年度青年審議計畫選出五組團隊，涵蓋左鎮、新化、北區與東區等地，議題橫跨原民文化保存、休閒農業發展、老街美食轉型、居住正義倡議與綠色運輸優化等面向。每組團隊將於7至9月辦理審議工作坊，10月舉行成果審議會，並於11月辦理成果展，邀集市府政策局處逐案回應青年建言，從議題溝通走向政策實踐，讓青年不只是提出建議，更能深度參與城市治理。

副市長趙卿惠出席會議時指出，市長黃偉哲始終重視青年政策參與，將青年視為城市治理的關鍵夥伴，市府以「開放資料、開放服務、開放決策」為核心架構推動開放政府，而青年審議即是其中最有活力的實踐場。趙副市長強調：「透過局處合作與業師引導，我們不只是在聽青年說話，更要讓青年看見改變的力量，並親自參與政策成形的過程。」

研考會表示，今年強化「審議×政策落實接軌設計」，讓青年團隊在實作中學習政策設計與公共溝通，透過局處回應、資源連結與實務演練，補足審議與到位之間的斷裂點。五位來自政策研究、社區實作、設計思考等領域的業師，則將陪伴團隊聚焦問題、改善流程與策略，成為青年審議路上的專業夥伴。