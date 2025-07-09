台東「青年開講」實戰課程激發創業潛力　品牌、社群、斜槓一次到位

▲「青年開講：餐飲業行銷密技」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台東縣政府青年發展中心主辦、台東市青年工作協會協辦的創業講座「青年開講：餐飲業行銷密技」日前圓滿落幕，吸引眾多有志創業的青年熱情參與。課程邀請人氣講師糰長方毓傑與多元斜槓創業者小丑爸爸聯手授課，從品牌打造、社群經營到多角斜槓策略，全方位強化學員的實戰力，協助年輕世代解鎖創業關鍵技能。

課程內容聚焦於當代餐飲創業者最關心的議題，包括品牌定位、行銷策略與營運實務。糰長方毓傑以「品牌定位與特色經營」為題，帶領學員深入理解市場切入點，學習如何打造具記憶點的品牌故事、選擇適合的經營模式，並透過精準溝通有效鎖定目標客群。他結合自身創業經歷與多項實戰案例，剖析品牌經營的核心關鍵，激發學員跳脫傳統經營思維，開啟品牌布局的全新視角。

另一位講師小丑爸爸則以斜槓創業為核心，分享如何活用多元才能開啟第二事業，鼓勵學員勇敢突破單一職涯框架。他以自身「小丑、活動主持人、創業顧問」等多重身分為例，教導如何結合興趣與專長轉化為收入來源，建立個人專屬的事業版圖，實現時間與價值的最佳配置。

因應數位時代趨勢，課程亦針對 Facebook、Instagram、TikTok 等社群平台的操作心法進行深度解析，協助學員掌握平台特性與目標族群差異，從內容創作邏輯到短影音行銷策略，逐步建立具備「被看見、被分享、被記得」的品牌內容。同時，也針對 Google Maps 與外送平台進行優化教學，從商家資料呈現、關鍵字設定到評價經營，強化數位曝光的整體思維。

課後反應熱烈，許多學員表示課程實用度與啟發性超出預期。準備創業的林同學分享：「原本以為只要東西好吃就夠了，現在才真正了解行銷與品牌的力量，講師講得深入淺出，讓我更有信心實踐夢想。」李同學也表示：「我本來只是想學點行銷技巧，沒想到打開了對品牌經營的全新認知。」

台東縣政府青年發展中心表示，未來將持續推出更多貼近產業趨勢、結合地方特色的創業課程，協助青年累積創業實力、實踐理想生活，讓台東不僅是夢想的起點，更是青年多元成長的沃土。