　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東「青年開講」實戰課程激發創業潛力　品牌、社群、斜槓一次到位

▲「青年開講：餐飲業行銷密技」。（圖／記者楊晨東翻攝）

「青年開講：餐飲業行銷密技」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台東縣政府青年發展中心主辦、台東市青年工作協會協辦的創業講座「青年開講：餐飲業行銷密技」日前圓滿落幕，吸引眾多有志創業的青年熱情參與。課程邀請人氣講師糰長方毓傑與多元斜槓創業者小丑爸爸聯手授課，從品牌打造、社群經營到多角斜槓策略，全方位強化學員的實戰力，協助年輕世代解鎖創業關鍵技能。

課程內容聚焦於當代餐飲創業者最關心的議題，包括品牌定位、行銷策略與營運實務。糰長方毓傑以「品牌定位與特色經營」為題，帶領學員深入理解市場切入點，學習如何打造具記憶點的品牌故事、選擇適合的經營模式，並透過精準溝通有效鎖定目標客群。他結合自身創業經歷與多項實戰案例，剖析品牌經營的核心關鍵，激發學員跳脫傳統經營思維，開啟品牌布局的全新視角。

另一位講師小丑爸爸則以斜槓創業為核心，分享如何活用多元才能開啟第二事業，鼓勵學員勇敢突破單一職涯框架。他以自身「小丑、活動主持人、創業顧問」等多重身分為例，教導如何結合興趣與專長轉化為收入來源，建立個人專屬的事業版圖，實現時間與價值的最佳配置。

因應數位時代趨勢，課程亦針對 Facebook、Instagram、TikTok 等社群平台的操作心法進行深度解析，協助學員掌握平台特性與目標族群差異，從內容創作邏輯到短影音行銷策略，逐步建立具備「被看見、被分享、被記得」的品牌內容。同時，也針對 Google Maps 與外送平台進行優化教學，從商家資料呈現、關鍵字設定到評價經營，強化數位曝光的整體思維。

課後反應熱烈，許多學員表示課程實用度與啟發性超出預期。準備創業的林同學分享：「原本以為只要東西好吃就夠了，現在才真正了解行銷與品牌的力量，講師講得深入淺出，讓我更有信心實踐夢想。」李同學也表示：「我本來只是想學點行銷技巧，沒想到打開了對品牌經營的全新認知。」

台東縣政府青年發展中心表示，未來將持續推出更多貼近產業趨勢、結合地方特色的創業課程，協助青年累積創業實力、實踐理想生活，讓台東不僅是夢想的起點，更是青年多元成長的沃土。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／刑事局3線1大隊長涉洩密貪瀆遭搜索約談
快訊／紫南宮淹水！　金雞母泡水中
消防老將曝「沸騰線」奪命關鍵！嘆這件事不改：我去一樣死掉
為普發現金放行台電千億補助　朱立倫不擋了：尊重黨團自主
快訊／下班注意！4縣市發布大雷雨即時訊息
快訊／翻船奪3命！勇消張敬謙相驗死因　初判「缺氧性腦病變」
艋舺大道命案現場曝！中年男疑遭虐死　16歲少年秒認打死人
快訊／今晚到明天「全台劇烈降雨」　南部恐「大豪雨」等級
快訊／3地區明天達停班課標準！24小時雨量估飆400毫米

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025單車天使公益圓夢之旅台灣騎行落幕　明啟程大陸騎行交流

邁向淨零城市！基隆推綠能機車轉型　打造低碳交通環境

重振觀光！魏嘉彥推動邀請計畫拜會北市府　蔣萬安：行動支持

基隆東安里土石流防災兵推　黃紅警戒分級撤離護家園

鍾亦恩首輪進職棒！父子牛棚情深　太平媽祖保佑一路穩投

基隆安樂區五福里體能館啟用　謝國樑：打造全齡運動生活圈

台東縣豆腐工廠惡臭擾民多年　議長吳秀華：無法改善就搬離

台東慢經濟接軌國際市場　「國際行銷諮詢洽談會」圓滿落幕

亞洲台灣商會聯合總會長林凱民　率團拜會新竹市政府

颱風災後復原優先！　將軍吼、總舖師夏季場、安平觀光船皆延期舉辦

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

2025單車天使公益圓夢之旅台灣騎行落幕　明啟程大陸騎行交流

邁向淨零城市！基隆推綠能機車轉型　打造低碳交通環境

重振觀光！魏嘉彥推動邀請計畫拜會北市府　蔣萬安：行動支持

基隆東安里土石流防災兵推　黃紅警戒分級撤離護家園

鍾亦恩首輪進職棒！父子牛棚情深　太平媽祖保佑一路穩投

基隆安樂區五福里體能館啟用　謝國樑：打造全齡運動生活圈

台東縣豆腐工廠惡臭擾民多年　議長吳秀華：無法改善就搬離

台東慢經濟接軌國際市場　「國際行銷諮詢洽談會」圓滿落幕

亞洲台灣商會聯合總會長林凱民　率團拜會新竹市政府

颱風災後復原優先！　將軍吼、總舖師夏季場、安平觀光船皆延期舉辦

2025單車天使公益圓夢之旅台灣騎行落幕　明啟程大陸騎行交流

超萌警報！高雄輕軌彩繪列車「熊本熊、高雄熊合體」　7/10上路

快訊／緝毒悍將出事！刑事局3線1大隊長　涉洩密貪瀆遭搜索約談

1.3億打造國片《大濛》！曾敬驊「眼神殺」震撼全網

常滑手機近視又加深？5大護眼食物適量補充打造晶亮雙眼

鄭伊健愛妻美國現蹤「明顯圓潤」　網：這是幸福肥

邁向淨零城市！基隆推綠能機車轉型　打造低碳交通環境

重振觀光！魏嘉彥推動邀請計畫拜會北市府　蔣萬安：行動支持

紫南宮也淹水！竹山24小時雨量284毫米　信眾涉水摸金雞母

亞尼克生乳捲變涼了　台中「和日」快閃 SOGO 限定大福登場

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

地方熱門新聞

嘉義市「百人排隊」倒垃圾！警方出動管制

即／彰化縣政府宣布「明天正常上班上課」

小金門507戶停電一片黑　台電派員搶修中

金獎120萬　桃園第四屆科技表演藝術獎徵件起跑

台電桃園區處同仁　赴雲嘉南搶修助復電

金門員工失聯　警靠監視器鷹眼神速尋回

拚今晚復電九成！台電動員1123人力全力搶修台南電網

雲林草嶺潭大雨現堰塞湖　水利署籲勿進入河道　

台南鹽水太陽光儲系統進駐四點免費提供民眾充電

台南麻豆文旦落果嚴重黃偉哲籲加速補助核撥讓農民安心過中秋

高雄援手台南溪北！黃偉哲感謝陳其邁跨縣市合作助攻災後復原

台南停電20萬戶！已復電16.5萬戶黃偉哲感謝台電日夜搶修

觀音佛誕7月13日登場安平觀音亭素齋250桌弘揚慈悲心

全國之冠！新北板橋再添2座智慧停車場

更多熱門

相關新聞

守護偏鄉健康　凡菘電子贈台東巡迴醫療車

守護偏鄉健康　凡菘電子贈台東巡迴醫療車

為提升偏鄉地區醫療服務可近性與行動力，凡菘電子有限公司董事長王凱民慷慨捐贈一部巡迴醫療車予台東縣政府。台東縣衛生局日前舉辦捐贈儀式，宣布該車將交由大武鄉衛生所使用，以實際行動支持在地長照與基層醫療服務。

「家庭代工」藏詐騙危機　警成功攔阻

「家庭代工」藏詐騙危機　警成功攔阻

台東男燒木材害自己燙傷　傷勢嚴重轉送

台東男燒木材害自己燙傷　傷勢嚴重轉送

暑假來臨華泰變身ALOHA小島吸客

暑假來臨華泰變身ALOHA小島吸客

台東台9線邊坡坍方　轎車撞上土石堆　

台東台9線邊坡坍方　轎車撞上土石堆　

關鍵字：

餐飲青年台東

讀者迴響

熱門新聞

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

快訊／3地區明天達停班課標準！24小時雨量估飆400毫米

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

已釀2勇消殉職！溺斃SUP男同行友低頭說「對不起」

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面