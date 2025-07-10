台南風災搶拚復原！　黃偉哲感謝各界支援籲防範近期強降雨

▲台南市長黃偉哲主持丹娜絲颱風災後進度記者會，感謝第一線單位持續搶修復原。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

受中颱「丹娜絲」侵襲，台南市多區遭受強風暴雨重創，市府10日召開災後進度報告記者會，由市長黃偉哲親自主持，整合台電、台水及市府各局處，說明目前搶修成果與後續復原進度，並感謝所有第一線人員及國軍弟兄投入協助，同時提醒市民注意未來幾日可能持續的強降雨。

黃偉哲指出，此次颱風造成市內大量電線桿倒塌、農損與公共設施損壞，災後首要處理民生四大關鍵「電、水、交通、通訊」。他感謝台電、台水及各局處全力以赴，國軍更於「漢光演習」期間仍動員逾1,300人次支援，展現高效合作精神。

他透露，一名官兵於鋸樹作業中不慎受傷，市府也將持續關心官兵與志工安全。

黃偉哲強調，根據統計，此次積淹水面積為37公頃，較2024年凱米颱風的330公頃、莫拉克颱風的5萬5千公頃大幅減少，顯示台南市長年防洪建設已發揮成效。

農業局：截至7月9日，農業總損失近3.97億元，其中農產約2.58億、禽畜設施7589萬元、漁船5970萬元。市府已啟動現金救助與低利貸款申請，呼籲農漁民踴躍申報。

台電：最多累積停電達28.2萬戶，集中於溪北13區。損壞電桿超過600支，出動橫跨15縣市1000人搶修。截至今早7時已復電23.7萬戶，復電率84%，尚有4.4萬戶待復電。

台水：最高停水戶數達12809戶，部分地區因電力未恢復導致水壓不足，目前大多恢復正常，部分由水車支援。

交通局：已修復交通號誌525件，仍有282件待修；針對12個重災行政區加強巡檢並排除通訊異常。工務局：通報路樹災情13567棵，已清理8741棵，剩餘近5000棵加速清除中；招牌災損203件，178件已排除。社會局：7月5日起開設29處避難看守所、累計收容314人，目前仍運作8處收容53人；已訪視2822位獨居長者、提供1045人次服務，並出動沐浴車提供111人次服務。

黃偉哲提醒，氣象局已預告西南氣流與低氣壓影響，自昨晚起至明日恐出現大豪雨等級降雨，災防辦、水利局已責成部署抽水與防汛應變作為，市府將持續監控天候變化，呼籲民眾切勿鬆懈，保持高度警覺。