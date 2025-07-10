　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南風災搶拚復原！　黃偉哲感謝各界支援籲防範近期強降雨

▲台南市長黃偉哲主持丹娜絲颱風災後進度記者會，感謝第一線單位持續搶修復原。（記者林東良翻攝）

▲台南市長黃偉哲主持丹娜絲颱風災後進度記者會，感謝第一線單位持續搶修復原。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

受中颱「丹娜絲」侵襲，台南市多區遭受強風暴雨重創，市府10日召開災後進度報告記者會，由市長黃偉哲親自主持，整合台電、台水及市府各局處，說明目前搶修成果與後續復原進度，並感謝所有第一線人員及國軍弟兄投入協助，同時提醒市民注意未來幾日可能持續的強降雨。

黃偉哲指出，此次颱風造成市內大量電線桿倒塌、農損與公共設施損壞，災後首要處理民生四大關鍵「電、水、交通、通訊」。他感謝台電、台水及各局處全力以赴，國軍更於「漢光演習」期間仍動員逾1,300人次支援，展現高效合作精神。

他透露，一名官兵於鋸樹作業中不慎受傷，市府也將持續關心官兵與志工安全。
黃偉哲強調，根據統計，此次積淹水面積為37公頃，較2024年凱米颱風的330公頃、莫拉克颱風的5萬5千公頃大幅減少，顯示台南市長年防洪建設已發揮成效。

農業局：截至7月9日，農業總損失近3.97億元，其中農產約2.58億、禽畜設施7589萬元、漁船5970萬元。市府已啟動現金救助與低利貸款申請，呼籲農漁民踴躍申報。

台電：最多累積停電達28.2萬戶，集中於溪北13區。損壞電桿超過600支，出動橫跨15縣市1000人搶修。截至今早7時已復電23.7萬戶，復電率84%，尚有4.4萬戶待復電。

台水：最高停水戶數達12809戶，部分地區因電力未恢復導致水壓不足，目前大多恢復正常，部分由水車支援。

交通局：已修復交通號誌525件，仍有282件待修；針對12個重災行政區加強巡檢並排除通訊異常。工務局：通報路樹災情13567棵，已清理8741棵，剩餘近5000棵加速清除中；招牌災損203件，178件已排除。社會局：7月5日起開設29處避難看守所、累計收容314人，目前仍運作8處收容53人；已訪視2822位獨居長者、提供1045人次服務，並出動沐浴車提供111人次服務。

黃偉哲提醒，氣象局已預告西南氣流與低氣壓影響，自昨晚起至明日恐出現大豪雨等級降雨，災防辦、水利局已責成部署抽水與防汛應變作為，市府將持續監控天候變化，呼籲民眾切勿鬆懈，保持高度警覺。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泰一合夥2友性侵1女　遭判3年6個月當庭收押！
「刑案加油費」幫妻小慶生　台中2線2所長慘了
蔡阿嘎老婆賣防水鞋「遭影射害孩性早熟」　鄭重發聲明
快訊／匯損難止！台積電6月營收2637.9億　月減17.7%
女大生被壓床性侵　淫男威脅：妳要多人還是一個人
快訊／豪雨狂炸！高雄田寮淹到腿　3橋緊急封閉
苦吞25％關稅　日商界大老點「1失誤」讓川普覺遭背叛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南做工行善團雨中搶修　颱風後守住弱勢家庭的安身角落

住家除濕機故障釀火警！住戶及時逃出　消防局提醒5注意事項

品牌創新整合！東管處促立觀光圈發展平台　甄選提案最高補助50萬

桃園33處環教場所　暑假親子暢遊CP值高

國際龍舟節10/24隆重登場！國內外2百隊伍競技　4千選手參賽

丹娜絲大豪雨重創屏東滿州 愛心糧食車開121Km送暖

台南風災搶拚復原！　黃偉哲感謝各界支援籲防範近期強降雨

台南市推暑假「機車駕訓快考專班」　補助學費2600元再送安全帽！

異國美食+抽獎！桃園東南亞文化園遊會　7/13封街登場

屏東「阿嬌嬤」散步忘了回家路　東港警送她平安回家

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

台南做工行善團雨中搶修　颱風後守住弱勢家庭的安身角落

住家除濕機故障釀火警！住戶及時逃出　消防局提醒5注意事項

品牌創新整合！東管處促立觀光圈發展平台　甄選提案最高補助50萬

桃園33處環教場所　暑假親子暢遊CP值高

國際龍舟節10/24隆重登場！國內外2百隊伍競技　4千選手參賽

丹娜絲大豪雨重創屏東滿州 愛心糧食車開121Km送暖

台南風災搶拚復原！　黃偉哲感謝各界支援籲防範近期強降雨

台南市推暑假「機車駕訓快考專班」　補助學費2600元再送安全帽！

異國美食+抽獎！桃園東南亞文化園遊會　7/13封街登場

屏東「阿嬌嬤」散步忘了回家路　東港警送她平安回家

39歲、月入8萬！他不菸不酒卻找嘸真愛　全場嘆：這2點是致命傷

東部外海出現「弧形對流線」　鄭明典：兩側易有龍捲風

加熱菸審查2年半沒結果！4業者退出申請　國健署：資料準備不足

AI開刀時代來臨！機器人首度「自主執行」膽囊手術　準確率100%

前NCT泰一涉性侵「合夥2友硬上1女」　一審判3年6個月當庭收押

Switch 2意外「釘穿螢幕」反變超夯拍賣品　售價飆破300萬台幣

台南做工行善團雨中搶修　颱風後守住弱勢家庭的安身角落

洋基菜鳥右投初登板5.1局奪7K　布恩承諾：明星賽後再次先發

住家除濕機故障釀火警！住戶及時逃出　消防局提醒5注意事項

蔡其昌抵美鎖定混血好手　卡仔炸裂、龍仔雙安迎接中華隊召喚！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

地方熱門新聞

嘉義48年來最慘！台電67小時搶修復電

山區電桿斷裂鐵皮倒掛！台南近5萬戶仍停電搶修

雲林草嶺國小10日「停止上班上課」

「桃金獎」首度開放全民票選　表揚優質企業

邁向世界舞台！長榮中學與奧克蘭大學提供直通國際名校管道

嘉義逾3.6萬戶停電！翁章梁：明起陸續復電

即／屏東9鄉明停班課！災防中心三級開設

南投縣議員籲三河分署加強貓羅溪清淤避免豪雨溢堤

台16線集集段水淹膝蓋封路

迎關公聖誕　桃園威天宮7/12康熙皇帝親臨獻壽

紙糊的？800萬買房鋁窗直接掉1樓

未在限期內清除太陽光電浮台　屏縣府依法裁罰

台南鹽水太陽光儲系統進駐四點免費提供民眾充電

桃園婦幼健康政策　榮獲全國績優　

更多熱門

相關新聞

台南市推暑假「機車駕訓快考專班」補助學費再送安全帽！

台南市推暑假「機車駕訓快考專班」補助學費再送安全帽！

為強化青少年與新手駕駛交通安全觀念，台南市政府推出暑期限定「機車駕訓快考專班」，即日起至9月30日止開放限額1000名報名，凡年滿18歲民眾報名即可享有中央與市府合計2600元駕訓補助，實際學費只需200元，完成考照還能免費獲得市價約千元的精美安全帽1頂。

台南光環境改造首波登場三大古蹟夜間點燈展現府城光影風華

台南光環境改造首波登場三大古蹟夜間點燈展現府城光影風華

快訊／台南七股配線大廠大火！延燒4500平方公尺

快訊／台南七股配線大廠大火！延燒4500平方公尺

嘉義48年來最慘！台電67小時搶修復電

嘉義48年來最慘！台電67小時搶修復電

山區電桿斷裂鐵皮倒掛！台南近5萬戶仍停電搶修

山區電桿斷裂鐵皮倒掛！台南近5萬戶仍停電搶修

關鍵字：

台南風災復原黃偉哲強降雨

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

全台最大「貴族世家」分店今開幕

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

台灣首款油電動力125機車開賣

世上最不健康飲料　「健康飲品」上榜

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

女舍監約砲已婚男師！辦公室、宿舍變砲房

3歲童當拖把「拖教室」！高雄某幼兒園爆虐待　

新莊悲劇！女告知父親「出門一下」墜樓慘死

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

更多

最夯影音

更多

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面