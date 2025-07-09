享鴨捐款30萬助偏鄉兒少　黃偉哲勉勵孩子傳遞溫暖力量

▲台南市長黃偉哲出席「享鴨分享餐桌計畫」，與來自偏鄉的兒少據點孩子合影，感謝王品集團持續投入公益。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

一桌溫暖的烤鴨，不只是美味的饗宴，更是一份關懷的傳遞，王品集團旗下「享鴨」餐廳，9日於台南市長官邸店舉辦「享鴨分享餐桌計畫－把溫暖添進孩子的餐桌」公益餐會。

活動邀請來自後壁、玉井、楠西等3處偏鄉的101位兒少據點孩子齊聚一堂，除了享用香氣四溢的烤鴨，更透過藝術創作描繪心中的餐桌風景，畫出童年裡最溫柔的陪伴。

台南市長黃偉哲親自出席，除鼓勵孩子們勇敢表達愛與感謝，也肯定企業善舉，並祝福每位小朋友度過一個開心而充實的暑假。

王品集團此次除捐贈新台幣10萬元作為公益餐會活動經費，更捐助20萬元至社會局救助金專戶，作為提供弱勢兒少餐券之用，善行落實「照顧弱勢優先」的施政理念。現場由黃偉哲市長、社會局長郭乃文、祕書處長黃國照等人共同出席見證公益力道。

黃偉哲表示：「一頓餐點，也可以是一堂溫柔的生命教育課。」這次活動透過餐會與藝術結合，不僅豐富孩子的感官與情感體驗，更讓孩子學會用愛回應愛，懂得感恩與分享，也讓企業責任成為孩子們成長路上的助力。

市府指出，目前台南市已在各行政區建置32處兒少社區照顧據點，與在地民間團體合作，提供課後臨託、關懷訪視、親子與團體活動、寒暑假營隊等多元服務，照顧近800名弱勢兒少，有效紓解家庭照顧壓力，建立社區支援網路。

黃偉哲也特別關心日前受丹娜絲颱風影響的溪北家庭，鼓勵小朋友回家協助家人整理環境、關懷鄰里，也體諒災後救援的辛勞。他勉勵孩子們：「把今天獲得的溫暖，也送給身邊的人，這樣你們就成為小小的愛心大使了。」

活動中，孩子們畫下自己心中的「理想餐桌」，有的描繪媽媽與烤鴨同桌而笑，有的畫出全家一起吃飯的畫面。一位孩子說：「我畫的是享鴨的招牌烤鴨，我想和媽媽一起吃。」一席童言，令人動容。

除了繪畫創作，孩子們也獻唱〈聽我說謝謝你〉、演出話劇，用童稚之音表達對市府與享鴨的感謝。社會局長郭乃文表示，企業參與不只是資源的挹注，更是一種改變社會結構的推力，「公益的力量，不只來自一方，而是來自『我們』。」

王品集團泛中餐事業群副總李沅堉也指出，自享鴨進駐台南市長官邸以來，持續與市府合作辦理公益行動，此次活動讓享鴨團隊感受到孩子們的笑容與回饋，也更加堅定未來持續投入在地公益的信念。