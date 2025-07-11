密閉高壓氧艙起火！　43歲治療師困「火焰棺材」燒成焦屍

▲ 克斯克羅夫特在自家診所的設備裡被燒死。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國亞利桑那州一間高壓氧療治療中心驚傳火警，43歲物理治療師福克斯克羅夫特（Walter Foxcroft）進入自家診所的高壓氧艙內時，內部突然起火，整個密閉艙體瞬間成為「火焰棺材」，導致他活活燒死。

根據《太陽報》，案發於當地時間9日深夜約11時，消防人員獲報趕抵福克斯克羅夫特的診所「哈瓦蘇健康與高壓氧」（Havasu Health and Hyperbarics）時，濃煙已密布整棟建築，隨後在高壓氧艙內發現已被燒焦的死者遺體。據當局說法，現場無其他人員傷亡，詳細起火原因仍在調查中。

高壓氧艙是一種密閉式設備，內部氣壓與氧氣濃度可人為控制，通常用於改善認知、延緩老化與治療神經相關疾病等。福克斯克羅夫特2024年創立該中心，成為亞利桑那州首家整合自然療法與高壓氧技術的機構，目前不清楚他當晚為何進入艙內，診所已暫停營運，並配合當局調查火警起因。

福克斯克羅夫特2005年畢業於亞利桑那大學，曾連續3年扮演校隊吉祥物「威爾伯野貓」（Wilbur T. Wildcat），深受校友愛戴。該校啦啦隊與吉祥物團隊透過Instagram發文哀悼，稱他是場邊最難忘的身影之一，以經典的月球漫步舞步和滿滿熱情為球迷帶來歡笑，透過表演、療癒與創新帶來正面影響，其精神與熱忱將永遠被銘記。