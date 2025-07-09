信義區公寓頂加凌晨大火！　冒出熊熊火光

記者葉國吏／綜合報導

台北市信義區凌晨發生公寓火警，當地民眾錄影貼到臉書社團「信義區三兩事」，引起討論。

▲信義區公寓凌晨火警。（圖／翻攝臉書／信義區三兩事，下同）

從影片中可以看到，信義區吳興街600巷一棟公寓頂加冒出熊熊火光，消防人員從樓下往上灑水撲救。發文網友寫道「火勢較大的時候，辛苦相關的工作人員了，十分敬畏！好在應該沒有人受傷..」

▲網友拍下撲滅後的樣子。

底下許多當地網友也紛紛留言「感覺像是頂加著火」，另外也有網友在凌晨1時40分時回文透露已經撲滅。