快訊／台南七股配線大廠起火！惡火照亮夜空　延燒4500平方公尺

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市七股區配線大廠凱士士(KSS)的塑帶廠房今（10）日凌晨3時許驚傳火警！位於篤加里的第5廠起火燃燒，火勢一度猛烈竄燒，初估燃燒面積達4500平方公尺，所幸未傳人員傷亡，詳細起火原因及損失仍待進一步調查。

▲台南七股一處塑帶工廠大火。（圖／記者林東良翻攝）

台南市消防局指出，今日凌晨3時27分接獲報案，指稱七股區篤加的塑帶工廠起火，七股車組4 分鐘內趕抵現場搶救。初期由七股小隊長擔任現場指揮官，後續陳姓大隊長接手總指揮，共出動25車49人，並加派南科、南門消防機器人與四大無人機支援。

現場為塑帶生產廠房，起初明火集中於約500平方公尺區域，但火勢迅速蔓延，至清晨5時45分已擴大延燒至約4500平方公尺，消防單位緊急加派5輛水庫車及後勤補給。業者也同意支援重機具，目前已有4部挖土機從永康區前往現場支援開拆降溫作業。

消防局強調，現場無化學物質作業，未發現有毒化學雲外洩風險，全力控制災情中。

凱士士成立於1969年，是國內老字號配線器材大廠，自建廠以來秉持「專業、品質、服務」宗旨，採用高性能射出、押出成型機生產各類配線器材，產品通過 UL、CSA、CE 等多項國際認證，廣獲海內外客戶肯定，並以自有品牌「KSS」行銷全球超過128國。