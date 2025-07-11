妙天給柯文哲1000萬　藥師挺「是捐錢」！林智群打臉：違法的事

▲台灣民眾黨前黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城案。（圖／記者黃哲民攝）



記者施怡妏／綜合報導

台北地院10日審理京華城案，針對悟覺妙天（本名黃明亮）曾給柯文哲1000萬元，檢方卻未傳喚其出庭作證，挺柯的藥師林士峰稱那筆錢是捐給眾望基金會，與案情無關，還酸北檢「被打臉打怕了，不敢傳喚」。不過，林智群律師傻眼表示，宗教團體依法不得捐政治獻金，「連阿北都不敢說，藥師還幫編故事啊？」

台北地方法院10日續審柯文哲涉入的京華城弊案，焦點落在禪師悟覺妙天過去曾交付1000萬元現金給柯文哲。檢察官表示，因妙天在偵查階段已具結證實交付金錢，柯也未否認這筆現金曾由其秘書許芷瑜（綽號橘子）拿走，因此為節省訴訟資源，決定撤回傳喚妙天的聲請。不過這一「捨棄傳喚」的動作，意外點燃外界更多聯想。

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支持柯文哲的藥師林士峰隨後在臉書發文，替柯喊冤，強調這1000萬元是妙天捐給「眾望基金會」的善款，跟京華城案無半點關聯，並質疑北檢不敢傳證人，是「怕被打臉」。

律師林智群則在臉書貼出《政治獻金法》第7條條文，宗教團體不得捐政治獻金，直言「連阿北都不敢說這個是政治獻金了，藥師還幫阿北編故事啊？你連這個規定都不知道也來講法律喔？這年頭無知就是力量嗎？」

林智群痛批，妙天不能捐政治獻金，阿北不能收妙天的錢，兩個人都在做違法的事情，還偷偷摸摸，「這樣還挺得下去？你跟那些被詐騙集團騙得很慘還堅持匯款的民眾有什麼不同？」林智群認為，如果真是捐款，就應公開辦理，讓媒體拍照，何必用行李箱私下交付，標榜公開透明的阿北，收錢卻要偷偷摸摸？「你跟我說這樣沒有鬼？當大家第一天出社會嗎？果然騙子可以騙多久，就看傻子有多少。」