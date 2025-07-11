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台中女打官司！瘋狂攻擊3律師　當庭喊「直播殺死你」還呼巴掌

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中3名律師傳出遭對造當事人攻擊、恐嚇，甚至在法庭上揚言殺人。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中法界近日傳出3名女律師開庭時，遭對造當事人言語辱罵，甚至跟出法庭動手攻擊，導致3名女律師受驚嚇。台中市律師公會理事長吳中和指出，其中2名女律師是在地方法院審理時遭受攻擊、尾隨呼巴掌，另名女律師則是案件上訴高分院時，當庭遭恐嚇要殺掉她並直播，3人都會提出告訴。

據悉，該案民事訴訟為一對姊弟因財產分割告上法院，林姓弟弟對姊姊提告，弟弟的委任律師先後遭到林女辱罵、攻擊。其中A律師半年前在一審法庭上，被林女呼巴掌，好險即時躲開，B律師在法院外被尾隨，遭林女出手推打、潑灑不明液體，害B律師嚴重受驚，C律師則是案件上訴時接受委任，6月下旬出庭時，遭林女以女性下體等字眼辱罵，甚至揚言要「殺掉律師直播」。林涉及恐嚇、傷害等情事，3名女律師都已經提告或是準備親自寫書狀提告中。

台中律師公會吳中和指出，已指派秘書長對受害律師表達慰問之意，有鑒於過去曾發生律師於執行職務時，在法院周邊遭到不理性民眾攻擊，而遇害死亡。為免發生更大憾事，台中律師公會嚴正發表聲明，譴責暴力，維護律師執業的尊嚴。

台中律師公會建請司法院及法務部，加強司法人員危機處理訓練，強化法庭及偵查庭內人身安全的維護機制，以提供律師開庭及進行法庭活動時安全無虞的執業環境，共同維護社會安寧與司法正義。

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