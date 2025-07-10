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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

讓黃國昌等8立委解套！　黨代表醞釀「暫緩2年條款」18日線上連署

▲民眾黨主席黃國昌出席「720民主起義」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨預計在8月10日召開黨代表大會暨黨慶活動，此次將是創黨以來首次柯文哲缺席的黨慶活動。外傳，有中南部黨代表已私下運作，要推動暫緩「2年條款」；依規定，相關提案在18日開始展開連署作業，15人簽署後即可成案。另外，民眾黨也公告2026選舉條例草案，包括徵召、初選程序，另還有修改黨章草案，中評會職權增加「內規及預算備查」、並成立「仲裁委員會」。

民眾黨第三屆第二次黨團代表大會將在8月10日登場，流程包括主席致詞、中央黨部報告、立院黨團報告、年度決算報告，隨後進入章程修訂案。接著進入提案討論與決議，包括制定財務管理條例、公職人員選舉提名條例、政策綱領和黨代表提案。中午12點則有臨時動議時間。

由於前黨主席柯文哲身陷囹圄，此次將是首次沒有柯的狀態下舉行黨代表大會，但眼前馬上要面臨「2年條款」存廢的棘手問題，還有「2026年選舉條例」的制定。

針對「2年條款」，外傳立委張啓楷嘉義辦公室主任、民眾黨中央委員許正憲已找好15名黨代表，要在大會上提案暫緩該條款，讓包括黃國昌在內的現任8位立委，能擺脫2年條款的束縛。

根據黨內規劃，黨代表提案時間自9日起、14日下午5點截止，連署期間預計在18日上午9點起至21日下午5點截止。依規定，黨代表提案要成案，最終仍要在18日開放連署系統後，透過網路連署15人才可成案。

另一方面，「2026年選舉條例」部分，由於此次有志參選者眾，根據草案，初選時先由選決會協調、商議被提名人，若協調未果，再以民調方式評比；徵召程序部分，選決會針對艱困選區、未有提名人的選區及因應時勢考量，徵詢舉薦適當人選，經中央委員會通過後予以徵召參選。

而參選者當中不乏有黨職主管等，儘管已有人選先一步辭退相關黨職，但為了避免選舉資源分配不公的事情發生，草案也明訂，地方黨部主委、副主委若要參選，應於該項公職就職日1年半前辭職；中央黨部一級副主管以上擬參選公職後舉，應於該項公職就職日一年前辭職，否則不得申請登記提名初選。

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