澳型男律師「泰式按摩」離奇猝死！倒床無呼吸　口袋藏神秘粉末

▲賽恩斯在泰國按摩店內暴斃。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

澳洲布里斯本一名知名律師日前為慶祝生日，與家人一同前往泰國蘇美島旅遊，然而卻在當地一間按摩店離奇猝逝，待店員發現時，已經沒有呼吸心跳。店員指出，當晚死者獨自一人來到店內按摩，按摩結束後，要求要在屋內休息，怎知店員再去查看時，他已經沒有心跳。

根據The Thaiger報導，43歲的賽恩斯（Christopher Saines）是澳洲布里斯本知名法律事務所GLG Legal執行長，他為了慶祝自己7月18日的生日，與妻子、2名孩子一起前往泰國旅遊，並在蘇美島入住一晚高達13萬泰銖（約新台幣11.6萬元）的Villa Mia度假別墅。

根據監視器畫面，賽恩斯7月7日凌晨獨自前往按摩店「Siam Touch Massage」，當時他赤著腳，手上則拿著一罐啤酒。到達店內後，賽恩斯選擇了400泰銖（約新台幣360元）的精油按摩。為他服務的47歲按摩技師Premyupa向警方透露，賽恩斯按摩後便表示想小憩一下，於是技師就讓他獨自一人待在隔間內。

7日凌晨4點，Premyupa返回屋內時，還聽見賽恩斯的打呼聲。不料2小時後再查看時，卻發現賽恩斯已經停止呼吸，嚇得立刻報警求助。

警方指出，賽恩斯沒有明顯外傷或掙扎跡象，也未出現口吐白沫等異狀，初步排除他殺之可能。不過，警方在他褲子口袋內發現一包夾鏈袋裝的白色粉末，初步推測可能是非法毒品，但尚未確認是否為古柯鹼，還需送交實驗室進一步鑑定。

賽恩斯的遺體目前已送往素叻他尼醫院進行解剖與毒理化驗，結果預計需數日才能出爐。