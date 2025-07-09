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聲請保護令後「必做1件事」　律師勸：感情暴力往往更凶險

▲吵架,分手,煩惱,女人。（示意圖／視覺中國CFP）

▲遠離家暴者才是上上策。（示意圖／視覺中國CFP）

記者施怡妏／綜合報導

新北土城區7日傳出兇殺命案，有家暴前科的謝姓男子，在街頭持刀砍殺妻子與小姨子，2人送醫後不幸身亡，引發社會震驚。對此，律師蘇家宏表示，保護令創造了一個「虛擬保護界線」，但面對家暴者，「遠離」才是最佳策略，緊急情況時最好躲起來；他也感嘆，夫妻間（情侶間）的暴力往往更為凶險。

蘇家宏律師在臉書發文，保護令是法律為受害人設下的一道「虛擬界線」，禁止施暴者接近、聯絡或騷擾，違反者將面臨三年以下有期徒刑，只是保護令需要警察與司法單位的執行，才能發揮實質保護的功效；不過他建議，「遠離施暴者」才是最實際的策略，「甚至需要躲起來，絕對不要吃眼前虧。」

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他提到，羈押犯罪嫌疑人，取決於檢察官當下認定其是否有重複犯罪的危險性，必須提出足夠的證據，像是施暴者已有多次傷害紀錄、明確威脅言論、毀損或持有兇器等。他指出，針對家庭暴力加害者，是否要增加「預防性羈押」的條件，值得立法單位深刻研討。

蘇家宏律師也強調，親密關係中的暴力往往更凶險，曾處理過多起被丈夫毆打的家庭暴力案件，女性在感情中因愛而選擇包容，卻讓暴力者得寸進尺，「我發現有愛不等於有理性，會動手的人從不會因為愛就收手，暴力男，再帥也不要！」希望這起悲劇可以喚醒更多人的警覺，也喚起制度的溫柔與堅定。

貼文曝光，掀起網友熱論，「家暴真的很可怕，有些男人外面表現一種，私下又是另外一種」、「情緒控管不好，再帥再有錢都要拒絕往來」、「暴力男就像顆不定時炸彈，真的！能跑就要快逃走」、「我也曾經聽說男生被家暴過！面對有暴力傾向的，還是遠離得好」。

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