廁所、鞋底裝針孔！已婚書記官3年偷拍21女　判3.5年定讞須入獄

▲士林地檢署前書記官竟成為偷拍狼！今遭最高法院判刑定讞 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

地檢署竟然也有偷拍狼！士林地檢署前書記官林顥倫，在士檢偵查大樓盥洗室內安裝針孔攝影機，3年來偷拍最少21名女子、犯案次數高達82次以上。檢方揪出自己人犯案後，一審將林男判刑4年、另外判刑8月得易科罰金。二審改判刑3年6月、另外判刑1年得易科罰金，易科罰金部分先行定讞。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴，林男再遭判刑3年6月定讞。

林男在案發時為士林地檢署的書記官，已婚育有2名未成年子女，他2013年就分發到士林地檢署工作，2017年接辦收發室業務，2021年再調贓物庫。林男幾乎每周都與同事打羽毛球，但有人檢舉他行跡詭異，疑似偷拍，因此士林地檢署婦幼專組分案調查，並於2023年間搜索林男的辦公室，當場查扣記憶卡，還發現他截圖的彩色紙本近200張。

檢方發現，林男利用打羽毛球的機會，竟在士檢政風室旁的盥洗室內裝設針孔攝影機，還以物品遮蓋，3年來偷拍達21名女子；甚至還發現他會同時擺放2個鏡頭，偷拍特定女同事。此外也發現林男還在鞋子的鞋面上裝設鏡頭，偷拍同事的裙底風光，有不少照片是女子的臀部與大腿根部。

此外，檢方也發現林男不僅在地檢署內偷拍，超市、百貨公司也偷拍，被害人除了地檢署的女同事外，還有到地檢署辦公的一般民眾，甚至林男的親屬，都被他偷拍。檢方查證屬實後，將他提起公訴。

一審士林地院審理時，21名被害人中有2人撤回告訴，一審最後認定共有19人被害，處有期徒刑4年，另外再判刑8月，此部分得易科罰金24萬元。案件上訴第二審。高等法院二審審理後，改將他判刑3年6月，另外再判刑1年，得易科罰金36萬元。高院在判決理由中，痛批他的行為「不僅糟蹋被害人對於林男之信任，並使其等深受惶恐難安之壓力及不時疑懼之陰影，更對於被害人之身心造成無可磨滅之傷害。」

此外，林男雖然自始至終坦承犯行，但並未與任何被害人和解，因此高院二審改將他判刑3年6月，另外部分犯行則判刑1年，得易科罰金36萬元，此部分二審先行定讞。不得易科罰金之刑上訴第三審，最高法院11日駁回上訴定讞，林男必須入獄服刑。