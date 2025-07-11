千人無套「不知紅姐是男的？」　直男曝真實內心話...網炸鍋了

▲南京紅姐騙砲上千男子，偷拍影片後還放在網上販售。（圖／翻攝自微博）



網搜小組／劉維榛報導

大陸偽娘網紅「38歲南京紅姐」被爆與1691位男子發生無套性行為並偷拍影片，對象不乏年輕健身教練與大學生。一名女網友說，她將紅姐約砲千人事件告訴弟弟，並問「那些男的都看不出來他是男的嗎？」沒想到弟弟竟不假思索回「來都來了！」引發大票網友也直呼，「我男同事也這樣回我」。

一名女網友在Threads不可置信表示，她向弟弟分享紅姐約砲千人的驚人事蹟，並認真拋問「那些男的都看不出來他是男的嗎？」完全沒看新聞的弟弟回應，「來都來了！」

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當下原PO忍不住噴笑，身為直男的弟弟居然精準講出這四個字，「他甚至還不知道這個哏，果然還是男人最懂男人！」

文章一出，引來近萬名網友炸鍋，「果然男人（紅爺）最懂男人」、「我男同事也這樣回我」、「真的很驚悚，可能不用錢的加減爽一下」、「你要小心你弟了」、「吃一個止餓的想法」、「我會付錢逃跑」、「原來是這樣 」、「以前有人說過男人只要有X都好，程度無下限，紅爺的故事為這個傳說增添了幾分可信度」。

綜合陸媒報導，紅姐打扮穿著長紗裙、棕色帶有瀏海的中長假髮、妝容濃艷，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡，及偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，更以帶花生油、水果、牛奶等可換「免費性行為」為誘餌約見面。

無套偷拍片曝光後，部分網友進行到一半時，才發現紅姐為男性，氣得暴打對方一頓；另一部分網友即使發現紅姐為男性，仍抱持著「來都來了」的心態繼續進行下去；還有網友更成為「回頭客」，多次造訪紅姐的住所。過程中，紅姐還堅持讓對方不戴套。

當地疾管中心則說明，官方肯定都會採取措施的，如果有密接、不放心身體，可以隨時來我們這邊做檢測。目前疾管部門已介入，焦男本人是否有傳染病，屬個人隱私，後續官方也會繼續進行通報。