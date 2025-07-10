襲臀護理師遭控性騷擾！淫醫：我心如明月　法官打臉判刑4月

▲廖姓醫師對女護理師襲臀，遭判刑4月定讞。此為示意圖。（示意圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

士林某診所廖姓醫師，去年5月間，在診所內出手拍女護理師臀部，對方大驚，當下質問「你現在是職場性騷擾嗎？」醫師竟回說「對」，隨即離去。醫師遭提起公訴後，法院審理時，醫師還說自己「光風霽月，心如皎潔明月」。一審將他判刑4月，得易科罰金12萬元。案經上訴，高院10日駁回上訴，全案定讞。

本案發生的診所位處士林區精華路段，頗負盛名，廖姓醫師在當地開業也近20年。至於本案判決指出，本案發生於2024年，5月中的晚間20點50分左右，診所已將近打烊，這時一名女護理師在候診區的椅子間進行消毒。女方彎腰擦拭第二排椅子時，先聽到有人自醫師診間走出，隨後就感覺自己右邊臀部被拍了一下。女方驚慌抬頭，看到是廖姓醫師走過。

由於太過驚恐，女方呆住了幾秒鐘，隨即問「你現在是職場性騷擾嗎？」，廖男則回稱「對」，隨後就從大門離開。女方遭騷擾後，十五分鐘後就打電話給廖男的李姓妻子，更氣急敗壞的說廖男妻子沒有女性同理心。女方隨即打電話給診所黃姓助理，詢問如何調閱診所的監視器畫面，女方還說，自己被醫師觸碰臀部，感受不好，隔日無法上班。女方之後提出告訴，廖男經檢方偵辦後，提起公訴。

一審士林地方法院審理時，廖男否認犯罪，辯稱自己對女方很好，女方也經常進診間獻殷勤，並提出診間拍攝的親密互動照片；廖男還曾為了幫在當保險員的女方衝業績，6年內買了300萬元的保險，現在女方竟然還提告咬他性騷擾，女方的「良心被狗吃了」。廖男還說，自己「光風霽月，心如皎潔明月」，絕無性騷擾。

不過一審法院根據其他客觀證據，認定廖男確實對女護理師性騷擾。而即便廖男提出診間的親密互動照片，但法院認為根據鏡頭的角度，可能是廖男在診間偷偷裝設的針孔攝影機，女方看來完全不知情，所以無法證明這就是平日互動的狀況，不予採信。一審法院最後廖男有罪，判刑4月，得易科罰金12萬元。

案件上訴第二審，高等法院審理後，10日宣判。高院還是認定廖男性騷擾有罪，經過量刑審酌後，認為一審判刑4月妥適，因此高院駁回上訴，維持4月刑度，全案定讞。