川普又贏？美最高法院推翻禁令　允許恢復「大規模裁員」

▲最高法院對川普削減聯邦政府的計畫「開綠燈」。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國最高法院8日裁定，推翻聯邦地方法院先前的禁制令，為總統川普大規模裁員、精簡聯邦政府機構的計畫「開綠燈」，此舉可能導致數萬名政府職員失業，同時大幅重塑聯邦官僚機構。

川普2月簽署行政命令，指示農業部、商務部、衛生與公共服務部、國務院、財政部、退伍軍人事務部等10多個機構，準備大規模裁員，被工會、非營利組織提告指控越權，也因此在5月被聯邦地方法官伊爾斯頓（Susan Illston）暫停，理由是這些措施需要國會同意。

路透社、法新社報導，美國最高法院在一份未簽署的簡短命令中表示，川普政府很可能勝訴，因為總統「簽署的行政命令與備忘錄具合法性」，但對於具體機構重組計畫的合法性，他們目前未持任何立場。

川普1月上任後，指派億萬富豪馬斯克領導「政府效率部」（DOGE），大規模縮編聯邦政府員工與開支，並且劍指多元化倡議（DEI）與對海外提供人道援助的美國國際開發總署（USAID）等部門。

白宮發表聲明指出，這項裁決是「總統和政府的決定性勝利」，強化了川普在聯邦政府內部實施效率改革的權威。不過，2名白宮消息人士透露，該裁決並不允許各機構立即執行裁員，未來仍可能面臨工會反對和法定限制等法律挑戰。

路透社/易普索（Reuters/Ipso）4月民調顯示，約56%美國民眾支持川普縮減聯邦政府規模的努力，40%表示反對，支持度明顯依照黨派界線分化。