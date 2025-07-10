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老婆穿短裙「不愛穿安全褲」　他求問：如何防偷拍？網點出關鍵

▲裙子,短裙,女子,女生,女孩（圖／免費圖庫Pixabay） 

▲很多女生都喜歡穿短裙。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多女生穿裙子時，為了避免走光，都會在裡面多穿一件安全褲。不過，近日就有網友發文表示，老婆很喜歡穿短裙，但是對方不僅不會穿安全褲，還會把裙子內的內襯剪掉，因此他便想知道，有沒有什麼方式能防範偷拍？貼文曝光後，引起網友討論。

男網友在Dcard上，以「老婆穿短裙不喜歡安全褲，要如何防範偷拍呢」為標題發文，提到老婆很喜歡穿短裙，尤其現在夏天，更覺得裙子涼爽又透氣。只是，老婆都會把內襯給剪掉，所以就比較容易走光。

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原PO透露，他平常會站在老婆後面幫忙擋，但因為時不時會有偷拍案，因此他就想知道，有什麼方法可以防範偷拍呢？他也透露，太太說過，若只是不小心被看到內褲，並不會覺得怎麼樣。

原PO強調，他沒有指責老婆不穿安全褲，因為那是對方的習慣，只是他實在對偷拍這個行為感到噁心與不適，老婆也對此舉感到不解，因此他才會想問問大家有什麼建議。

貼文底下，底下網友紛紛留言回應，「穿黑色內褲就好，跟穿安全褲差不多」、「注意靠很近的人」、「老婆這樣說也沒錯，看到也不會（不能）怎樣，悶熱、不透氣對私密處也不好，實際上，也沒有這麼多偷拍」。

也有網友則說，其實問題還是在於偷拍，就算穿了安全褲，還是有可能被偷拍，「偷拍者知道對方是只穿內褲還是安全褲嗎？為什麼會覺得有穿安全褲就不會被偷拍」、「沒必要穿吧，反正有穿安全褲還不是無法避免被偷拍」、「穿安全褲跟沒穿內褲是一樣意思的，所以還是要她走樓梯防範偷拍或者被大一點的側背包剛好把裙子擋住」、「穿安全褲的目的，應該是保護內褲遮不到的私密處，其實變態才不管裙底是內褲或是安全褲，只要看到裙底都會很興奮，所以不管有沒有穿安全褲，都要小心裙底被變態偷窺」。

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