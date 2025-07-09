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造謠高虹安交往有婦之夫！名嘴徐嶔煌遭法院打臉　判賠10萬確定

▲▼新竹市長高虹安被控誣告案件，高等法院二審首度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新竹市長高虹安遭稱與有婦之夫交往，獲賠10萬元確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

名嘴徐嶔煌2022年間，公開在政論節目中稱新竹市長高虹安與有婦之夫交往，高虹安起訴求償160萬元，一審新北地院判決徐嶔煌賠償10萬元。案經上訴，高等法院二審仍認定徐嶔煌言論不實，經過計算後，高院仍認定須賠償10萬元精神慰撫金，全案確定。

判決指出，徐嶔煌於2022年11月2日，在全民電視台錄製的政論節目「辣新聞152」中，以手板「2019年與李男交往，李男仍有婚姻關係」，並做出評論。高虹安認為，她2018年任職鴻海集團而認識李忠庭，李男當時已離婚，隔年2人才交往，徐嶔煌身為新聞媒體工作者，卻未合理查證，就惡意說她是「小三」；如此言論造成她品德、操守等社會評價被嚴重貶抑，名譽權受侵害甚鉅。因此高虹安起訴請求徐男賠償精神慰撫金160萬元，並在徐男的臉書粉專公開刊登本案判決全文1日、不得限制閱覽權。一審法院審理後，認為徐男言論不實，須賠償10萬元，至於臉書刊登判決部分則未判准。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，徐男拒絕賠償，辯稱他曾經參考自由時報的報導，也曾向媒體人邱明玉求證，稱有「親郭人士」說鴻海集團創辦人郭台銘曾經反對高虹安與李忠庭交往。不過高院比對徐男參考的報導，發現該報導中並未記載有關高虹安於「2019年與李男交往，李男仍有婚姻關係」，及李男於「2020-2021年離婚」之徐男的字板內容。

另外高院也認為，徐男雖然向邱明玉查證，也知道邱明玉口中所說的「親郭人士」是誰，但徐男卻未就消息直接來源再為合理查證，竟自行演繹增加邱明玉未曾提及之事項，而發表無證據證明為真實之言論。因此高院認為徐男確實未詳盡查證義務，必須賠償。

最後高院審酌兩造身分、地位、經濟狀況、侵害行為之過失情節及高虹安名譽減損之程度，認為一審判賠的10萬元已經足夠。因此高院9日駁回上訴，全案確定。

▼徐嶔煌發表不實言論，判賠10萬確定。（圖／華視提供）

▲▼徐嶔煌。（圖／華視提供）

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